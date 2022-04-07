FORM, 44. Yapı Fuarı’na Damgasını Vurdu

İklimlendirme sektörünün lider firmalarından Form Şirketler Grubu bünyesindeki Form Endüstri Tesisleri, 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 44. Yapı Fuarı’na katıldı. Form, hem yerli üretim inovatif ürünlerini hem de yetkili satıcısı olduğu dünyaca ünlü markaların ürünlerini fuar ziyaretçileriyle buluşturdu.

Sektörün en önemli oyuncularını bir araya getiren Yapı Fuarı, pandemi ortamına rağmen büyük ilgi gördü. Özellikle son yıllardaki en yüksek yabancı katılımcı yoğunluğuna ulaşılan fuar kapsamında, 58 ülkeden 400’e yakın alım heyeti hazır bulundu. Fuarın uzun yıllardır katılımcısı olan Form standına ilgi oldukça büyüktü.

Form; Fes Klima Evaporatif Soğutma Ünitesi, Sunvia Gün Işığı Aydınlatma Sistemi, NEFFES Antiviral Hava Temizleyici, Roda Duman Tahliye Kapağı, Troke ve Lamilux duman tahliye kapakları gibi gerek üretimini gerekse distribütörlüğünü gerçekleştirdiği yerli ve yabancı markalarla fuara katılım gösterdi. Troke, Türkiye’de yerli üretilen ilk ve tek EN 12101-2 sertifikalı ve CE belgeli Duman-Isı Tahliye kapağı olma özelliğiyle öne çıkıyor. Form’un Türkiye temsilcisi olduğu Alman menşeli Lamilux duman tahliye ve doğal aydınlatma kapakları ise 172°’lik açılabilme işleviyle fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ayrıca Form’un uzun yıllardır ürettiği ve bu sene Yapı Fuarı’nda ilk kez sergilediği Fes Klima Evaporatif Soğutma Ünitesi de dikkat çeken diğer bir ürün oldu. Fes Klima’nın özellikle Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen kontrol panosu ziyaretçilerin ilgisini çekti. Tek kumanda ile 16 adet cihaza kadar uzaktan kontrol imkanı ve Google Play Store mobil uygulamasıyla pek çok işlevi uzaktan yönetme imkanı sunan yeni Fes Klima yazılımı, kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkıyor.

Neffes, Yeni Özellikleriyle Artık Daha İşlevsel

HEPA filtre ve UV-C dezenfeksiyon teknolojisi içeren 4’lü filtre yapısıyla zararlı mikroorganizmalara karşı çoklu koruma sağlayan NEFFES Antivital Hava Temizleyici, yeni özellikleriyle fuarın en çok ilgi gören ürünlerinden oldu.

NEFFES’e entegre edilen yeni yazılımla birlikte, cihazın tüm işlevleri web üzerinden cep telefonu, tablet veya bilgisayarla kontrol edilebiliyor. Ayrıca, bu sistem üzerinden cihazın filtre kullanım süreleri ve değişim zamanlarıyla ilgili de bilgi edinilebiliyor. Cihaza entegre bir şekilde çalışan yeni CO2 ölçüm sensörü ve opsiyonel PM2.5 partikül ölçüm sensörü sayesinde ortamdaki hava kalitesi kötüye gitmeye başladığında cep telefonu veya e-mail ile kullanıcıya otomatik olarak bildirim ulaşıyor. Hava kalitesi ölçüm cihazından gelen bu bildirime göre, fiziki olarak uzakta olunsa bile cihazın fan hızı arttırılarak veya UVC işlevi aktif hale getirilerek ortamdaki hava kalitesi hızlı bir şekilde iyileştirilebiliyor. Özellikle çoklu cihaz kullanımına sahip ve kalabalık olan okul, iş merkezi, hastane gibi mekanlar için, ortam havası kontrolünü son derece işlevsel hale getiren bu sistem kullanıcı dostu özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu sistem ayrıca geriye dönük olarak ortamın hava kalitesine ait veriler kaydedilebiliyor ve geçmiş yıllara ait hava kalitesi raporu yine sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı