Ayrılık Acısıyla Başa Çıkmak Mümkün!

Ayrılık Acısıyla Başa Çıkmak Mümkün!

 Biten bir ilginin akabinde herkes farklı hisler yaşıyor. Bazılarımız bu süreci kolay kolay atlatırken, ba
Ana Sayfa Ekonomi 5 Haziran 2021 7 Görüntüleme

Formet Çelik Kapı’da kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi

Formet Çelik Kapı’da kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin temel kontratının sermaye başlıklı 6. unsurundaki şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, bu tavanın 1.200.000.000 TL’ye arttırılmasına ve tavan geçerlilik mühletinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak halde değiştirilmesine, temel mukavele değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması için gerekli müsaadelerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Konseyi Başkanlığı’na ve ilgili başka mercilere gerekli müracaatların yapılmasına, temel kontrat tadilinin yapılacak birinci genel şurada hisse sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” bilgisi verildi.
Hibya Haber Ajansı

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