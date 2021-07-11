Formula 1 heyecanı 1-2-3 ekim’de tekrar ıntercıty istanbul park’ta yaşanacak

Dünyanın en değerli motor sporları tertibi Formula 1TM, 2021 yılı takvimi kapsamında Intercity İstanbul Park’a geri dönüyor. 2020 yılı takviminde çok başarılı bir tertiple ‘Yılın En Başarılı Yarışı’ unvanını kazanan Intercity İstanbul Park, 1-2-3 Ekim tarihlerinde tekrar bu heyecana mesken sahipliği yapacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park tarafından gerçekleştirilecek tertipte tüm dünyanın gözü tekrar İstanbul’da olacak.

Dünyanın en kıymetli motorsporları tertibi Formula 1TM, 1-2-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park tarafından tekrar ülkemize kazandırılan Formula 1TM biletlerinin önümüzdeki haftadan itibaren yarışseverlere sunulması planlanıyor.

Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde değer biçilmez bedele sahip Formula 1TM, 9 yıl ortadan sonra Intercity İstanbul Park tarafından geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmış ve tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği yarışlara konut sahipliği yapmıştı.

Formula 1TM yarışlarının Türkiye’ye geri getirilmesi vazifesinin T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park’a verildiğini belirten Intercity İdare Konseyi Lideri Vural Ak, “Dünyanın en büyük spor tertiplerinden biri olan Formula 1TM’i 9 yıllık ortadan sonra geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırma memnunluğunu yaşamıştık. Muvaffakiyetle tamamladığımız yarışın akabinde; Formula 1 idaresi, gruplar ve pilotlar tarafından ağır övgüyle bahsedilen pistimize yarışları tekrar getirebilmek için o günden bu yana çalışmalarımızı sürdürdük. Sizlerin de bildiği üzere yarışı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmek üzere anlaşmış, lakin sonrasında seyahat kısıtlamaları nedeniyle tertip gerçekleştirilememişti. 2021 yılı takvimi içerisindeki tüm fırsatları yakından takip ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık. Formula 1 idaresi de yarışları İstanbul’da gerçekleştirmek için çok istekli davrandı. 1-2-3 Ekim’de Intercity İstanbul Park’taki bu büyük heyecan için çok düzgün hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği halde tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Formula 1 Lideri ve CEO’su Stefano Domenicali ise şunları söyledi: “Intercity İstanbul Park’a döndüğümüz için çok memnunuz. Dünyanın en hoş pistlerinden bir adedinde geçen yıl olduğu üzere kusursuz bir yarış görmeyi umuyoruz. Formula 1’in tekrar İstanbul’da gerçekleşmesi için Intercity İstanbul Park İdare Şurası Lideri Vural Ak’a ve tüm Intercity İstanbul Park idaresine, gösterdikleri uğraş için çok teşekkür ediyoruz.”

“BİLET SATIŞLARINA EN KISA MÜDDETTE BAŞLIYORUZ”

Yarışların tekrar Türkiye’ye kazandırılmasında ülkemizin pandemiyle uğraştaki başarısına dikkat çeken Vural Ak, “Bu muahedeyi da geçen sene olduğu üzere Intercity olarak, devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Devletimiz, tüm dünyaya gösterdiği pandemiyle başarılı gayreti ile yarışların tekrar ülkemize kazandırılmasında çok kıymetli bir rol oynadı” dedi.

Yarışseverlerin en merak ettiği mevzuların başında gelen ‘bilet satışları’ ile ilgili olarak ise şunları söyledi: “Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz. Halkımızın ve yabancı konuklarımızın bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi tedbirleri ve çalışmaları sayesinde yarışımızı seyircili olarak gerçekleştireceğiz. Yarışı gerçekleştireceğimiz tarih Türkiye’de ve İstanbul’da turizm döneminin da sürdüğü vakitlere denk geliyor. Yalnızca yarış gruplarının bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1TM tertibi, yabancı izleyicilerin de gelişi ile değerli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır. Bilet satışlarına ait gerekli bilgilendirmeyi en kısa müddette yapacağız” dedi.

FORMULA 1 YARIŞLARINI 2 MİLYAR İZLEYİCİ TAKİP EDİYOR

Formula 1TM yarışlarına 5 başka kıtadan ülkeler konut sahipliği yapıyor.

Yıllık yaklaşık 2 milyar izleyicisi bulunuyor.

200 ülkede ve 250’den fazla kanalda yayınlanıyor.

Toplam 10 kadro yarışlarda gayret ediyor.

Intercity İstanbul Park 2021 takviminin 16’ncı yarışı olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı