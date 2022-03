Formula1 ve Formula 2 Heyecanı S Sport Plus’ta Başlıyor

Formula 1 ve Formula 2’de 2022 sezonu bu hafta sonu Bahreyn’de başlıyor. YarışlarS Sport Plus’ta sporseverlerle buluşacak. Formula tarihinin İlk Türk pilotu Cem Bölükbaşı’nın da F2’de yarışacağı sezon 18 Mart Cuma günüSakhir Pisti’nde antrenman turlarıyla başlayacak. Cumartesi günü F1’de sıralama turları, F2’de sprint yarışıyla devam edecek organizasyonda, heyecanPazar günü Bahreyn GP’sive Formula 2 yarışıyladoruğa çıkacak.Sezon boyunca Formula 1 ve Formula 2’nin tüm seansları sadece S Sport Plus’tan yayınlanacak. Üstelik bu hafta sonu El Clasico heyecanı da S Sport Plus’ta!

Motorsporları tutkunlarının heyecanla beklediğiFormula 1’de yeni sezon18 Mart Cuma günü Sakhir pistinde başlıyor. Cuma günü 15:00’da antrenman turlarıyla başlayacak olan organizasyonu Cumartesi günü saat 18:00’de başlayan sıralama turları takip edecek. Milyonlarca yarış severin heyecanla beklediği Grand Prix ise 20 Mart saat 18:00’de başlayacak.Hafta sonunu şölene çeviren organizasyon Cuma gününden itibaren tüm seanslarıyla S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak. Sezon boyunca Formula 1 ve Formula 2’nin Cuma günü seansları dahil tüm seansları S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.

İlk kez bir Türk pilot, Formula 2’de yarışıyor

Organizasyon bu sene Türkiye için de ayrı bir gurur kaynağı olacak. Genç Türk pilotumuz Cem Bölükbaşı 2022 sezonunda F2’de yarışacak. Formula 1’de olduğu gibi Cem Bölükbaşı’nın yarışacağı Formula 2’nin de tüm seansları sadece S Sport Plus’tacanlı olarak yayınlanacak. Cem Bölükbaşı’nın Formula 2’de göstereceği performans, gelecekte olası bir Formula 1 şansı elde edebilmesi açısından da büyük merak uyandırıyor.

SSport Plus’tanF1 VeF2 İçin Özel Kampanya

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını canlı yayın, tekrar izle ve çoklu izleme seçenekleriyle sporseverlere ulaştıran S Sport Plus, bu gurur ve heyecan dolu sezon için F1 ve F2 severlereözel bir kampanya hazırladı.“F12022” kampanya kodunu kullanan motor sporu severler, ssportplus.com üzerinden başlatacakları üyeliklerde S Sport Plus yıllık paketi 179,99 yerine sadece 149.99 TL’ye satın alarak bu müthiş sezonu S Sport Plus’tan izleyebilecek. S Sport Plus üyeleri, uygulamayı Smart TV’leri, cep telefonlarına, tabletlerine indirerek ya da web tarayıcılar üzerinden diledikleri cihazdan yayınları izleyebilecekler.

Bu hafta Sonu S Sport Plus’ta Derbi Şöleni Var

S Sport Plus’ta hafta sonu sadece motor sporları tutkunları için değil, futbol severler için de sabırsızlıkla bekleniyor. F1 ve F2 heyecanının yanı sıra, derbilerin derbisi El Clasico’daLaLiga’da lider Real Madrid, üçüncü sıradaki Barcelona’yı Barnabeu’da ağırlıyor. Bu dev maç Pazar 23:00’ten itibaren, Avrupa liglerinin bir diğer önemli derbisi, Roma-Lazio karşılaşması ise Pazar 20:00’de yine S Sport Plus’tan yayınlanacak.

Bu hafta sonu ayrıca,Cumartesi günü Serie A’da Milan, Napoli ve Inter’in zirve yarışındaki kıyasıya mücadelesi S Sport Plus ekranlarında yer alacak. 17:00’de Napoli – Udinese, 20:00’de Inter – Fiorentiona, 22:45’te Cagliari – Milan mücadeleleri soluksuz izlenecek.

Takvim:

Formula 1

18 Mart Cuma

15:00 F1 Bahrain GP / 1. Antrenman Turları

18:00 F1 Bahrain GP / 2. Antrenman Turları

19 Mart Cumartesi

15:00 F1 Bahrain GP / 3. Antrenman Turları

18:00 F1 Bahrain GP / Sıralama Turları

20 Mart Pazar

18:00 F1 Bahrain GP / Yarış

Formula 2

18 Mart Cuma

12:35 F2 Bahrain GP / Antrenman Turları

19:25 F2 Bahrain GP / Sıralama Turları

19 Mart Cumartesi

19:40 F2 Bahrain GP / Sprint Yarışı

20 Mart Pazar

13:40 F2 Bahrain GP / Yarış

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı