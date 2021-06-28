Fosil yakıt israfına son veren teknoloji

Günümüz ısıtma ve soğutma sistemlerinde, tasarruf ve verimlilik ön plana çıkıyor. Güç tasarrufuna yönelik yıllardır gerçekleştirilen çalışmalarda en kıymetli kazanımı sağlayan Enover Güç İdare Şurası Lideri Dr. Malik Çağlar, EHP teknolojisi ile atık ısıyı geri kazanarak fosil yakıt israfını 53 oranında azaltıyor.

Güçte tasarruf elde edilmesi için maliyet faal projelerin hayata geçirilme gayretlerine büyük kıymet veriliyor. Memleketler arası birçok şirket ortasından dünyada birinci ve tek, bilinen en süratli, en verimli, en maliyet aktif ve en kolay ısı transfer sistemi EHP teknolojisini geliştirerek sıyrıldıklarını belirten Enover Güç İdare Konseyi Lideri Dr. Malik Çağlar, fabrikalarda atık ısıyı geri kazanmadan sera ısıtma sistemlerine, yol ısıtma sistemlerinden konut ve ofis ısıtma sistemlerine kadar her yerde kullanabilen ve 5. kuşak dekarbonizasyon yapan tek sisteme sahip olduklarının altını çiziyor.

Atıl Haldeki Isı Kazanılıyor, İsraf Önleniyor

Hem ısıtma hem de soğutmada birçok kalemde tasarruf elde edilmesi için çok uğraşlar veriliyor. Bilhassa ısının iletiminde kullanılan teknolojinin birkaç asırdır değişmemesi, mühendislerin bu alanda çalışmalarını ağırlaştırırken, fosil yakıt israfı, su ve elektrik tasarrufları daha da değerli hale geldi. Birçok memleketler arası akredite enstitü ve kuruluş tarafından tescillenen ve tamamı patentlenen EHP teknolojisi, Türkiye’nin kıymetli stratejik madeni borun, nano teknolojiyle buluşmasını sağlayarak güç verimliliğinde çok önemli kazanım sağlıyor. Artık atıl halde bulunan ısıdan yüksek verimlilikte yarar sağlayacak teknolojinin geliştirildiğini belirten Dr. Malik Çağlar, EHP teknolojisi ile endüstriyel yapılardaki atık ısının geri kazanımı sağlanarak elektriğe çevrilebildiğini ve üretim süreçlerinde yeşil enerjiyi kullanarak fosil yakıtlardan 62’ye varan oranda güç tasarrufu sağlandığını, fosil yakıt israfını da 53 oranında azalttıklarının da altını çiziyor.

Kombiler 32 Derecede Çalışacak

EHP teknolojisi ile endüstriyel yapılarda atık ısının geri kazanımı sağlanarak elektriğe çevrilmesi ve üretim süreçlerindeki güç gereksiniminin karşılanmasını sistemlerinde başaran Enover Güç, 5. kuşak bölgesel ve kişisel ısıtma sistemleri ile bunu mesken ortamına da taşıyor. Bugüne dek denenen tüm sistemlerin ya mevcut sistemi daha fazla büyüttüğünü ya da entegre tahliller olarak sunulamadığını aktaran Dr. Malik Çağlar, atıl halde bulunan ısıyı geliştirdikleri sistemler sayesinde tekrar kazanarak kombilerin 32°C’de çalışabileceğini lisana getiriyor. Enover ısı borulu radyatör sisteminin 5. kuşak ısıtma evresine mevcut radyatörlere göre ünite tartı başına bugünden hazır olduğunu da belirten Dr. Çağlar, 100 verimli ve bilinen tek sistemlerinin başta Avrupa olmak üzere ABD, Rusya ve Çin üzere ülkelerin radarında olduğunu ve teknoloji ihracatına başlayacaklarının altını çiziyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı