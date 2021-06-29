Fotoğrafın Değerleri “Ustalara Saygı” Sergisi’nde

Türkiye’de fotoğrafı sanata dönüştüren fotoğraf sanatkarlarının yapıtları, Ustalara Hürmet Fotoğraf Sergisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Burgan Bank’ın takviye sponsoru olduğu, stantta; Orta Güler, Ersin Alok ve Gültekin Çizgen’in de bulunduğu dokuz büyük fotoğraf ustasının 1950 ila 1960 yılları ortasında çektiği İstanbul fotoğrafları yer alıyor.

Türk fotoğrafçılığının büyük ustalarının yapıtları, Luca Fine Arka Galeri’de düzenlenen “Ustalara Hürmet 1950-1960 İstanbul” fotoğraf standında bir ortaya geliyor. Burgan Bank’ın katkılarıyla hayat bulan stant, 17 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri ortasında ziyarete açık olacak.

“Ustalara Saygı”, İstanbul’u fotoğraf makineleri ile selamlayan, sıra dışı estetik bakış açıları ile İstanbul’u bir sanat yapıtına dönüştüren fotoğraf sanatkarlarının yapıtlarını bir ortaya getiriyor. Stantta, her biri Türk fotoğrafçılığının sembol ismi olan dokuz sanatçı yer alıyor: Orta Güler, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, İbrahim Vakit, İzzet Keribar, Nusret Nurdan Eren, Ozan Sağdıç, Şemsi Güner ve Yıldız Moran.

İstanbul, Cumhuriyet’in ilanının akabinde “uzun mühlet dokunulmamış” bir kent olma özelliğini İkinci Dünya Savaşı akabinde gelen yıllarda süratle yitirdi. Dünya, savaş sonrasında toplumsal, siyasal ve ekonomik açıdan yine şekillenirken, İstanbul, esen bu sert değişim rüzgârının tesirini ağır bir biçimde hissetti. İstanbul, 1950’li yıllarda çağdaşlaşma ve ağır göçle tanıştı, bir yandan apartmanlar yükselirken öteki yandan gecekondular ortaya çıkmaya başladı; kent yüzlerce yıllık alışkanlıklarını unuttu. Stantta yer alan eserler; kentin radikal bir biçimde değişime uğradığı 1950-1960 ortasındaki bu periyoda, bir öbür deyişle İstanbul’un “en süratli dönemi”ne tanıklık ediyor.

Stant, fotoğrafın büyük ustalarının dünyaya bakışını, görsel ve sanatsal yaklaşımlarının anlamak için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Ziyaretçileri, uzun, nostaljik bir seyahate çıkaracak standın bir diğer gayesi da külfetli günler yaşadığımız bu devirde sanatın güzelleştirici tesirini yaymak ve sanatseverlere moral vermek.

Maslak’taki Luca Fine Arka Galeri’de düzenlenen stant, 17 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri ortasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı