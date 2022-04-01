Fotoğraflarla Gediz’in öyküsü büyük ilgi gördü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci Esat Erçetingöz’ün “Gediz Havzası-Temiz Gediz Temiz Körfez” fotoğraf sergisini gezdi. 30 Mart’ta sona eren sergi İzmirliler tarafından büyük ilgi gördü.

İzmir’in can damarı Gediz Nehri’nin kurtarılması için “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla seferber olan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılan “Gediz Havzası-Temiz Gediz Temiz Körfez” fotoğraf sergisini gezdi.

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinde, gazeteci Esat Erçetingöz’ün objektifinden Gediz Havzası’nda çekilen fotoğraflar yer aldı. Sergide, Erçetingöz 5 gün süreyle Gediz Nehri’nin doğduğu Murat Dağı’ndan döküldüğü Foça’ya kadar Gediz Deltası’ndaki kirlilikleri, atıkları ve nasıl kirlenmiş olduğunu 100 fotoğrafla belgeledi.

Sergiyi büyük bir hassasiyetle inceleyen Başkan Soyer, Gediz’in temizliği için mücadelenin tüm hızıyla devam edeceğini ifade ederek, farkındalığın yaratılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 30 Mart’ta sona eren sergi İzmirliler tarafından da büyük ilgi gördü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı