Fransa Elçisi Dışişleri’ne çağırıldı – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.
Büyükelçiye, kara propagandadan duyulan rahatsızlık iletildi.
Diplomatik kaynaklar, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Paris’te 23 Aralık günü bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhinde başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, tepki gösterildi.
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