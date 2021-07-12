FSummit etkinliğinde konuşan BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur: Farklı kültürlerin ortak damak tadını oluşturuyoruz

Gastronomi turizmi ve ağırlama dalının önde gelen isimlerini bir ortaya getiren aktiflik FSummit, 23-24 Haziran’da Antalya’da düzenlendi. Ağırlama kesiminin 360 derece ele alındığı aktifliğin birinci gününde BTA İcra Şurası Lideri Sadettin Mert, Sözen Küme Genel Müdürü Gökmen Sözen’in sorularını yanıtladı. BTA’nın sevilen konseptlerinin misafir karşılama ve uğurlama başarılarına dair konuşan Gözü pek, “Havalimanları Türkiye’nin dünyaya açılan kapıları. Yolcuların her biri konuğumuz. Biz burada farklı kültürlerin ortak damak tadını oluşturuyoruz” dedi.

Gastronomi turizmi ve ağırlama dalının önde gelen isimlerinin katıldığı 1. Memleketler arası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Tepesi FSummit, 23-24 Haziran tarihleri ortasında Türkiye’nin turizm cenneti Antalya’da gerçekleştirildi. “Ağırlamada Farklılaşma” teması ile gerçekleştirilen FSummit’te yerli ve yabancı yatırımcılar, yöneticiler, şefler ve F&B yöneticileri başta olmak üzere ağırlama kesiminin tüm paydaşları EXPO Antalya Stant Alanı’nda bir ortaya geldi. Ulusal ve memleketler arası iş dünyası ortasında kıymetli bir köprü vazifesi gören aktiflikte ağırlama bölümü 360 derece ele alındı. Bölümdeki yenilikler, pandemi sonrası yeni olağan sistem, dünyadaki yenilikler, ağırlamada kalitenin değeri, sürdürülebilirlik üzere pek çok bahsin konuşulduğu aktifliğin birinci gününde yiyecek içecek kesiminin önder markalarından biri pozisyonunda bulunan, TAV Havalimanları iştiraki olan BTA’nın İcra Konseyi Lideri Sadettin Bahadır, Sözen Küme Genel Müdürü Gökmen Sözen’in sorularını yanıtladı.

“Her bir çalışanımız birer kültür ve turizm elçisi”

Memleketler arası standartlarda yiyecek içecek hizmeti sunan BTA’nın misafir karşılama ve uğurlama başarılarına dair konuşan Yürekli, şunları söyledi:

“Biz TAV havalimanlarının servis şirketi BTA olarak dokuz ülkede 17 havalimanında, 200’den fazla noktada yer alıyoruz. Birebir vakitte TAV Havalimanları’nın 26 ülkede 91 havalimanında ayak izi var. Bugün 90 farklı pasaporta sahip çalışanımızla konuklarımızı ağırlıyoruz. Havalimanları ülkemizin dünyaya açılan kapıları. Biz havalimanlarında yolcuların farklılaşan muhtaçlık ve beklentilerine yanıt verecek konseptleri ve eser çeşitliliğini yaratıyoruz. Bu manada farklı kültürlerin ortak damak tadını oluşturuyoruz. Ülkemizin tanıtımının havalimanlarında başladığını düşünerek çalışanlarımızın birer turizm ve kültür elçisi olarak hizmet verdiğini düşünüyoruz ve bu misyonla hareket ediyoruz.”

“Tadında Anadolu’yu yurtdışına da götüreceğiz”

Sözen’in Tadında Anadolu ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Yiğit, bunun bir toplumsal sorumluluk projesi olduğunu belirterek kelamlarına şöyle devam etti:

“Tadında Anadolu, küçük ve orta uzunluk işletmelerin üretimini havalimanına taşıyan ve dünyaya açan, bayan girişimcileri, çiftçileri, üreticileri ve klasik üretimi destekleyen markamız. 60 başka kentten 600’e yakın eser topluyoruz. Bunlar kahramanlar eserler. Çocukluk yıllarımızdan hafızalarımızda kalan lakin günümüzde unutulmaya yüz tutmuş eserleri topluyoruz. Örneğin, Güzelyalı’da reçel üreten bir bayan teşebbüsçü şu anda 50 kişi istihdam eden bir KOBİ haline geldi. Bu girişimcilerin gelişmesi için bilgi birikimimizi onlara açıyoruz. Sevilen markalarımızdan biri olan Cakes&Bakes’in Turquality evrakı bulunuyor. Bununla birlikte yurt dışında kent içi noktalarda da yer alacağız. Misal bir planımız Tadında Anadolu için de var. Tadında Anadolu’yu yurtdışına da götüreceğiz ve Anadolu’nun gastronomi birikiminin tanınması için katkı vermeye devam edeceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı