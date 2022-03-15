Fuarista Vedubox ile şirketleri fuarlara hazırlıyor

Bütünleşik platform üzerinden online eğitim ve iletişim çözümleri sunan Vedubox, Fuarista’nın dijital iletişim sponsoru oldu. Fuarista-Vedubox iş birliği, şirketlere fuar hazırlık süreçleri ile ilgili online ortamda eğitim alma ayrıcalığı sundu.

İhracatçı birliklerine, ticaret odalarına, fuarlara katılan şirketlere ve fuar organizatörlerine fuara hazırlık eğitimleri veren Fuarista, online eğitim ve iletişim platformu Vedubox ile iş birliği yaparak eğitimlerini dijitale taşıdı. Fuar süreçlerinin daha verimli geçmesi için doğru yatırımlar, etkili tanıtım faaliyetleri ve organizasyon stratejileri konusunda eğitimler veren Furarista, Vedubox ile eğitimlerini istenen an istenen cihazdan ulaşılabilir hale getirdi.

Fuarcılık eğitimlerinde dijital ayrıcalıklar

Vedubox’ın kullanıma hazır bir platform olmasının maliyet avantajı sağladığını söyleyen Fuarista Kurucusu Mehmet Dükkancı “Vedubox ile tanışmadan önce müşterilerimize fuar eğitimlerini belli günlerde sadece canlı olarak sunuyorduk. Eğitimlerimize zaman ve erişim konusunda esneklik katabileceğimiz bir platform arayışımızda dijital çözüm ortağımız Vedubox oldu. Kullanıma hazır bir yazılım olan Vedubox’ta yazılımı geliştirmek için ihtiyaç analizi, sistemi test etme, kurma veya canlı tutma gibi teknik konulara zaman, emek ve bütçe ayırmak zorunda kalmadık. Sistemi özelleştirmeye yönelik her türlü talep ve önerimizi hızla hayata geçiren teknik destek ekibiyle sürekli gelişen bir platformun kullanıcıları arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vedubox’ın sorunsuz hizmet veren altyapısı sayesinde tüm enerjimizi sadece eğitimlerimizi tanıtmak için harcıyoruz.” dedi.

Hepsi bir arada e-öğrenme platformu

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Vedubox’ın eğitim süreçlerini organize etmede Fuarista’ya sunduğu kolaylıklara değinen Vedubox Genel Müdürü Bilgin Yazar, “Fuarista eğitimlerini yalnızca bir kere erişilebilen, etkileşim olanağı sınırlı eğitimler olmaktan çıkararak Vedubox’ın sunduğu hepsi bir arada platform özellikleriyle yeniden yapılandırdık. Eğitim öncesinde, esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü modülü tek platforma bir arada sunduk. Fuarista artık eğitim videolarını, içeriklerini, dosyalarını ve kayaklarını Vedubox üzerinden müşterilerine sunarken katılımcıların gelişim sürecini kolaylıkla takip edebiliyor. Fuarlar ve fuarcılık üzerine verdiği eğitimlerin satışını da tek platform üzerinden gerçekleştirerek müşterilerine kapsamlı hizmetler sunuyor.” açıklamasında bulundu.

Eğitim için inovasyon

Yüzde yüz bulut teknolojisine sahip Vedubox, eğitim verenlere ve eğitim alanlara her yerden güvenli erişim olanağı sağlıyor. Sınırsız kapasitesiyle Vedubox’ta video, doküman, dosya, VR, etkileşimli içerik, scorm gibi farklı formatlardaki binlerce eğitim içeriği katılımcılarla paylaşılabiliyor. Kurslar, akademiler, yabancı dil eğitim merkezleri, okullar, üniversiteler gibi her türlü eğitim kurumunun, şirketlerin veya bireysel eğitmenlerin internet üzerinden eğitim hizmeti sunmasını sağlayan Vedubox üzerinden canlı ya da video ders yapmak, yoklama almak, sınav yapmak ve sertifika vermek de mümkün.