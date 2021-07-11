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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 11 Temmuz 2021 15 Görüntüleme

Fundación MAPFRE’den toplam 300 bin euro’luk Ignacio H. Larramendi hibe desteği için çağrı!

Fundación MAPFRE’den toplam 300 bin euro’luk Ignacio H. Larramendi hibe desteği için çağrı!

Fundación MAPFRE (MAPFRE Vakfı); obeziteyi tedbire, fizikî idmana teşvik, sıhhat idaresi ve uzun ömür üzere sıhhatle ilgili projeleri desteklemek emeliyle değerlendireceği toplam 300 bin euro’luk Ignacio H. Larramendi araştırma hibeleri için müracaat daveti yaptı.

Fundación MAPFRE (MAPFRE Vakfı) Ignacio H. Larramendi araştırma hibeleri; obeziteyi tedbire, fizikî idmana teşvik, sıhhat idaresi ve uzun ömür üzere sıhhatle ilgili projeleri destekliyor. Fundación MAPFRE, bağımsız yahut mensubu oldukları kurum bünyesinde araştırma programları geliştirmek isteyen araştırma gruplarına, akademik ve profesyonel araştırmacılara açık bu davet ile proje başına 30.000 euro hibe dayanağı sunuyor. Buna ek olarak sıhhat ana teması yanında “sigorta ve toplumsal müdafaa alanlarında 21. yüzyılda yaşanacak zorluklar” ile ilgili proje yürüten araştırmacılara da, proje başına 15 bin euro olmak üzere Ignacio H. Larramendi araştırma hibelerine müracaat fırsatı sağlıyor. Vakıf, bu alanlarda toplam 300 bin euro’luk hibe takviyesi yapacak.

Tüm dünyada herkese açık olan bu davete 11 Ekim 2021 tarihine kadar İspanyolca, İngilizce yahut Portekizce olarak müracaat yapılabilecek.

Ayrıntılı bilgi ve iştirak şartları için www.fundacionmapfre.org/grants2021 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Müracaat formları için;

Sıhhat Geliştirme

Sigorta ve Toplumsal Müdafaa

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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