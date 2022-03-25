Furkan Kızılay’dan Yeni Tekli ‘Beklemem Ondan’ Çıktı

Ocak ayında ilk teklisi ‘İstanbul’ şarkısını yayınladıktan sonra, yaz sonuna kadar her ay yeni bir tekli yayınlayarak, müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Morrie Records ve Garaj Müzik şirketleriyle iş birliği ile yayınladığı teklisinin ardından yine aynı işbirliği ile yeni akustik teklisi ‘Beklemem ondan’ şarkısını bugün dinleyicisi ile buluşturacak olan şarkıcı, bir taraftan önümüzdeki günlerde yapacağı sahne çalışmalarına hazırlık yapıyor.

Furkan Kızılay’ın, söz ve müziğini Müzisyen Can Doe’nin yaptığı, Beklemem Ondan akustik teklisinde mutlu tınıların yanı sıra ülkemiz insanının özlediği akustik-pop sound’u ele alınıyor. Uzak mesafe ilişkilerini konu alan Beklemem Ondan şarkısı, sanatçının müzikal performansının öne çıktığı akustik müzik videosu ile birlikte dinleyicileri ile buluşuyor. “Beklemem Ondan” müzik severlerin dans etme isteklerini de karşılamaya aday.

Beklemem Ondan Şarkısının video klibinin yapımını da diğer kliplerin konseptine uygun olarak Morrie Production üstlendi.

Şarkı Sözleri:

Son bir durak kaldı yol çok uzun

Aklım sende kaldı düştüm yola

Çok heveslenme, her şeyin farkındayım

Bakmışsın arkandayım

Sanırsın yıllar geçmiş, bitmiş hikaye

Yanılmıştık bir çok şeyde

Canım sıkkın bazen bazı eski şeylere

Yorulmuşluk var bin sene

Bir yanım mavi, bir yanım yeşil,

Üstüme doğdu battı güneşin,

Kaç zamandır döndü devran

Beklemem ondan

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı