Furkan Kızılay’ın Yeni Teklisi “Kırmızı” Yayında

Ocak ayında ilk teklisi ‘İstanbul’ şarkısını yayınladıktan sonra, yaz sonuna kadar her ay yeni bir tekli yayınlayarak, müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Furkan Kızılay’ın yeni teklisi “ KIRMIZI” çıktı.

Morrie Records ve Garaj Müzik şirketleriyle iş birliği ile yayınladığı teklisinin ardından yine aynı işbirliği ile yeni teklisi ‘Kırmızı’ şarkısını bugün dinleyicisi ile buluşturan şarkıcı Furkan Kızılay, bir taraftan önümüzdeki günlerde yapacağı sahne çalışmalarına da hazırlık yapıyor.

Sevilen Raggae motifleri ile düzenlenmiş Kırmızı şarkısı, içinde barındırdığı groove etkisi ile dinleyicisini dans etmeye davet ediyor. Kırmızı şarkısı, müziğinde tınlayan raggae enerjisi ile dinleyicisinde sıcak bir his yaratarak kalıcı bir dans müziği olmayı hedefliyor.

Furkan Kızılay’ın “Kırmızı” isimli yeni şarkısı 22 Nisan Cuma günü itibariyle tüm müzik platformlarındaki yerini aldı.

Şarkı Sözleri

Tuzak, tuzak soru bu

Tuhaf, tuhaf olurdu

Gördüğümde seni kocaman sarılmak istiyorum

Uzak, uzak bir tutku

Yasak, yasak bir duygu

Böyle sonsuza kadar yanında olmak istiyorum

Birlikte voltranı kurmuştuk aniden

Bir masal gibiydi başlamadan biten

Yer yerinden oynar ah kırmızı giyinsen

Sevdiğim kişiydin olmuştuk harbiden

Kırdığın biriydim hep mi can yakar giden

Yer yerinden oynar aşkımızı giyinsen

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı