Furkan Kızılay’ın Yeni Teklisi “Kırmızı” Yayında

Ocak ayında ilk teklisi ‘İstanbul’ şarkısını yayınladıktan sonra, yaz sonuna kadar her ay yeni bir tekli yayınlayarak, müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Furkan Kızılay’ın yeni teklisi “ KIRMIZI” çıktı.
Morrie Records ve Garaj Müzik şirketleriyle iş birliği ile yayınladığı teklisinin ardından yine aynı işbirliği ile yeni teklisi ‘Kırmızı’ şarkısını bugün dinleyicisi ile buluşturan şarkıcı Furkan Kızılay, bir taraftan önümüzdeki günlerde yapacağı sahne çalışmalarına da hazırlık yapıyor.
Sevilen Raggae motifleri ile düzenlenmiş Kırmızı şarkısı, içinde barındırdığı groove etkisi ile dinleyicisini dans etmeye davet ediyor. Kırmızı şarkısı, müziğinde tınlayan raggae enerjisi ile dinleyicisinde sıcak bir his yaratarak kalıcı bir dans müziği olmayı hedefliyor.
Furkan Kızılay’ın “Kırmızı” isimli yeni şarkısı 22 Nisan Cuma günü itibariyle tüm müzik platformlarındaki yerini aldı.
Şarkı Sözleri
Tuzak, tuzak soru bu
Tuhaf, tuhaf olurdu
Gördüğümde seni kocaman sarılmak istiyorum
Uzak, uzak bir tutku
Yasak, yasak bir duygu
Böyle sonsuza kadar yanında olmak istiyorum
Birlikte voltranı kurmuştuk aniden
Bir masal gibiydi başlamadan biten
Yer yerinden oynar ah kırmızı giyinsen
Sevdiğim kişiydin olmuştuk harbiden
Kırdığın biriydim hep mi can yakar giden
Yer yerinden oynar aşkımızı giyinsen
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı