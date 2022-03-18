G4A Turkey 2022 Başvuruları İçin Son 3 Gün!

Bayer’in bu yıl beşincisini düzenlediği G4A Turkey 2022 Girişim Hızlandırma Programı’na başvurular 20 Mart’ta sona erecek. Başvuruların countries.g4a.health/turkey/ web sitesi üzerinden alındığı programa bu yıl; Bayer’in İlaç, Tüketici Sağlığı ve Tarım Ürünleri iş birimlerine yönelik, sağlık ve tarım alanlarında dijital çözümler sunan girişimler seçilecek.

Online olarak gerçekleşecek G4A Turkey 2022’ye başvuracak girişimlerden; sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline, yalın bir ürüne veya prototipe sahip ya da satış aşamasında olması beklenecek.

Bayer yöneticileri ve mentorları tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda; programa seçilecek tüm girişimciler 100 gün boyunca online eğitim ve mentorluk desteği alırken seçilecek girişimler arasından üçüne, her iş birimi için 1 girişime, 100.000’er TL hibe desteği verilecek. Ayrıca Bayer sunduğu iş birliği imkânları ile tüm girişimcilerin iletişim ağlarını genişleterek ürünlerini geliştirmelerine katkıda bulunacak.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri; artan ve yaşlanan küresel nüfus nedeniyle çağımızın önemli sorunlarına çözüm bulmaya katkıda bulunarak insanlara ve yaşadığımız gezegene destek olmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket; faaliyet gösterdiği alanlarda olumlu etki yaratma konusunda kararlıdır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyüme yoluyla değer yaratmayı ve kar etme gücünü artırmayı hedeflemektedir. Bayer markası tüm dünyada güveni, kaliteyi ve güvenilirliği temsil etmektedir. 2021 mali yılı

itibarıyla 100.000’e yakın çalışana ve 44,1 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı