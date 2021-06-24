Lüks mutfak aletleri markası Gaggenau,

Tasarım ve Gastronomi Buluşmaları’nda Duduu Studio takımını ağırladı.

Davete takımı temsilen İç Mimar Hasan Burak Akyıldız ve İç Mimar Jale Kulin katıldı.

Mutfağı ve birlikte vakit geçirmeyi bir öncelik olarak gören lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, tasarım ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini yakın dostları ile Gaggenau Showroom’da özel bir yemekte ağırlamaya devam ediyor. Şef Eren Erdem’in Duduu Studio grubuna özel bir yemek hazırladığı davetin başrolünde yeniden tasarım vardı.

İkili Eren Erdem’in buharlı fırında ve Teppan Yaki’de hazırladığı lezzet dolu menüsü eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başlangıçta rezene salatası ile steak tartare ve ana yemek olarak bezelye püresi ve buharda mevsim zerzevatları ile sous vide bonfile hazırlayan Fazilet, tatlı olarak Lotus crumble ve antep fıstığı sorbe ile poşe armut servis etti.

“Birlikte çalışabilmek lüks mü?”

Duduu Studio tasarım partnerlerinden İç Mimar Hasan Burak Akyıldız ve İç Mimar Jale Kulin, dostlukları işe dayanan iki eski arkadaş. Sınırlama olmadan birlikte çalışmak ve dizayna farklı renkler katmak değerli ve herkesin kattığı tasarım lisanı apayrı, diyen Akyıldız, Duduu Studio’da kolektif şuuru, dizaynın her anında yaşayıp sevdiği dostları ile güçlerini birleştirmek istemiş. Jale Kulin ise kolektif çalışmalara duyduğu inancı şu sözlerle lisana getiriyor: “Dünya kolabrasyon dünyası. Ben bu mesleği tenis maçına benzetiyorum. Hiçbir vakit güzel top gelemez ve lakin karşındaki kadar yeterli oynarsın. Farklı oyuncularla oynamadıkça da gelişmezsin. Biz dizayncılar birbirimizden öğrenerek gelişiyoruz.”

Yemeğin düzgün hissettirmesi ve yerin buna katkısı üzerine gerçekleşen sohbette Jale Kulin, benim konutumun içinde her alanın bana konfor yaratması lazım, diyor ve ekliyor: “Mekanda akustik, masanın sandalye ile bağı üzere kıymetsiz gözüken ayrıntılar yemek yiyen kişiyi yormamalı. Düzgün hissetmek bir sürü elemanın bir ortaya gelmesi ile oluyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı