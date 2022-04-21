Gakkoşlar Kürsübaşı Gecesi ile coştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri kapsamında Elazığ Kürsübaşı ve Giritliler gecesi düzenlendi. Gecede sahne alan Tamer Karaateş, Elazığ yöresine ait türküleri seslendirirken Giritli sanatçı Serpil Doğan da Türkçe ve Yunanca şarkılarla Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Her gece farklı bir etkinliğin yer aldığı Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen Ramazan Etkinlikleri’nde Elazığlılar Gecesi düzenlendi. Antalya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan geceyi izlemeye gelenler halk oyunları ve türkülerle dolu bir gece yaşadı.

HARPUT TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Yöresel kıyafetlerle sahne alan Elazığ Kürsübaşı Orkestrası geleneksel Harput müziğinden örnekler seslendirdi. Türküleri yöresel oyunlarla renklendiren Kürsübaşı orkestrası ekibi, Antalya’da yaşayan Elazığlılar’a memleket havası estirdi. Kürsübaşı gecesinin ardından farklı yorumuyla dikkat çeken Tamer Karaateş sahne aldı. Elazığ yöresine ait türküleri de seslendiren Karaateş, konseri izleyenleri coşturdu. Gecenin sürprizi ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin’den geldi. Bilgin, Tamer Karaateş ile “Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına?” isimli türküyü seslendirdi.

GİRİT RÜZGÂRI ESTİ

Karaalioğlu Parkı’ndaki Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen hemşehri gecelerinde dün akşam da Giritliler Gecesi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Antalya Giritliler Derneği ile birlikte düzenlenen gecede, sevilen sanatçı Serpil Doğan konser verdi.Akdeniz’in sıcaklığını yansıtan Yunanca ve Türkçe birçok eser seslendiren sanatçı, Antalyalılara güzel bir akşam yaşattı.

UNUTULMAZ GECE

Gecenin atmosferine kapılan izleyiciler de sanatçıya eşlik ederek hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Konser arasında Giritli vatandaş Selma Batok, Giritlilerin yaşadığı her olayı, doğumu, ölümü, sevinci, hüznü, maniye döktüğünü belirterek Girit yöresine ait manileri seslendirdi. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği Giritliler gecesinde Sanatçı Serpil Doğan’ın İzmir Marşını Türk bayrağı açarak seslendirmesi ise büyük alkış aldı. Memleketim şarkısıyla konserini tamamlayan sanatçı Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Serpil Doğan, “Giritliler olarak Antalya’da yine unutulmaz bir akşamı birlikte yaşadık. Antalyalı vatandaşlarımızla kucaklaştığımız bu güzel ortamı bizlere sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı