Gal arısı kestane ağaçlarını öldürüyor

İstilacı bir cins olarak kestane ağaçlarına ziyan vererek randıman düşüklüğüne neden olan gal arısı, kestane üreticileri ortasında ‘‘katil arı’’ olarak isimlendiriliyor. Türkiye’de birinci olarak 2014 yılında görülmeye başlanan gal arısı, gün geçtikçe daha büyük tehlikeler oluşturmaya devam ediyor. Biyolojik gayret için bahsin değerine değinen Bal ve Arı Eserleri Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, ‘‘Gal arılarının istilası önemli bir noktaya ulaştı. En kısa vakitte kestane balı üretiminden ve kestane meyvelerinden geçimini sağlayan ailelerin bu illetten kurtulmasını istiyoruz’’ tabirlerini kullandı.

Ana vatanı Çin olan ve Türkiye’de 2014 yılında Yalova ve Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, kestanenin en ziyanlı böceğidir. Gal arısı bulaştığı alanlarda 80 eser kayıplarına neden olabilmektedir. Avrupa Bitki Muhafaza Tertibi tarafından 2003 yılında karantina listesine alınan gal arısı, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakıyor ve çiçek açmasını engelliyor. Vakitle ağaçları büsbütün kurutmasıyla biliniyor.

Globalleşmenin artması, yanlış tarım uygulamaları, doğal ömür alanlarının istila edilmesi üzere sebeplerden dolayı her geçen gün suya ve toprağa ziyan veren organizmalarla karşılaşıyoruz. Gal arıları yüzünden risk altına giren kestane ağaçlarının bakımının çok değerli olduğunu söz eden Bal ve Arı Eserleri Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, ‘‘Kestane ağaçları, pek çok insanın geçim kaynağı, öte yandan biz arıcılar tek bir ağacın bile ne kadar değerli olduğu konusunda herkesten daha çok farkındalık sahibiyiz. Kuruyup giden güzelim ağaçlar canımızı acıtıyor” tabirlerini kulandı.

‘‘TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ALARMA GEÇTİ’’

‘‘Gal arıları kestane ağaçlarının çiçek açan birinci sürgününü, tomurcuklarını ve yapraklarını olumsuz tarafta etkiliyorlar. Münasebetiyle meyve randımanı yüzde 10’lara kadar düşüyor. Bununla birlikte kestanenin çiçeğinden bal üreten arıların randımanını de olumsuz etkiliyor’’ diyen Aksoy, ‘‘Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya nazaran gal arısının doğal düşmanı ‘torymus sinensis’ parazitinin laboratuvarlarda üretilerek gal arılarının bulunduğu alanlara bırakılmaya başlandı. Umuyoruz ki bu süreç süratle biter ve daha fazla kestane ağacı kaybetmeyiz” biçiminde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı