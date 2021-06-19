Galata Wind Enerji’ye Moody’s V.E’den sürdürülebilirlik değerlemesine “A1” notu!

Moody’s V.E tarafından yatırımcıları ve varlık yöneticilerini bilgilendirmek üzere Galata Wind Güç için hazırlanan sürdürülebilirlik kıymetlendirme raporunda, en yüksek notlardan biri olan A1 değerlemesi verilirken, şirketin erişilebilir pak güç başta olmak üzere BM sürdürülebilir kalkınma maksatlarına büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Doğan Holding şirketlerinden, yenilenebilir güç alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üreten Galata Wind Güç A.Ş., bir Moody’s kuruluşu olan Vigeo- Eiris (V.E) tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik değerlendirmesi raporunda 57/100 genel skoru üzerinden A1 notu verildi.

Raporda, “Galata Wind Enerji’nin güç karması (100 yenilenebilir) ve şirketin sırf yenilenebilir güç üretme taahhüdü, ileri seviyede bir güç geçiş skorunu ve 7 (Erişilebilir ve Pak Enerji), 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim) ve 13 (İklim Eylemi) numaralı BM sürdürülebilir kalkınma maksatlarına büyük bir katkıyı da beraberinde getirmektedir” denildi. Vigeo- Eiris tarafından açıklanan raporda Galata Wind Güç A.Ş ‘nin, insan sermayesi, yasal güvenlik ve operasyonel verimlilik ile ilgili bahislerde gelişmiş performans ve ÇSY faktörlerini stratejisine, operasyonlarına ve risk idaresine entegre etmek üzere güçlü bir istek ve kapasite sergilediği belirtildi.

Yatırımcıları, varlık yöneticilerini ve öbür ilgili paydaşları, Galata Wind Enerji’deki ÇSY faktörlerinin tabiatı, ağırlıklandırılması ve entegrasyon düzeyi ile ilgili riskleri tespit etme ve azaltma yeteneği konusunda bilgilendirmek emeliyle hazırlanan V.E tahlil raporu; şirketin eser ve hizmetlerinin toplumsal ve çevresel tesirleri, geleceğe dönük stratejisi ve sürdürülebilir bedel konusunda yatırım yapma ve sürdürülebilir kıymet oluşturma yeteneği; ÇSY risklerini tespit etmeye ve azaltmaya, (itibar, insan sermayesi, operasyonel ve organizasyonel verimlilik ve yasal güvenlik de dâhil olmak üzere) stratejik varlıklarının bedelini muhafazaya ve artırmaya yönelik kapasitesi; paydaş alakalarının istikrarı ve dinamikleri de dâhil olmak üzere, toplumsal sorumluluk ile ilgili bahislerin Galata Wind Güç’ün yönetişim, operasyon ve raporlama mevzularının stratejik ve operasyonel entegrasyonu üzere mevzuları temel alıyor.

Galata Wind Güç A.Ş Hakkında:

Yeşil ve büsbütün yenilenebilir güç kaynaklı elektrik üretimi yapan Galata Wind Güç A.Ş.’nin, toplam 269 MW şurası güce sahip, 3 adet Rüzgâr Gücü Santrali (RES) ve 2 adet Güneş Gücü Santrali (GES) bulunuyor. Galata Wind Güç A.Ş., Doğan Holding’in BM nezdinde global seviyede yürütülen karbon nötr iktisada geçiş sürecine ahenk vizyonunu yansıtan yatırımlarından biri pozisyonundadır. Portföyünde yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Bandırma/Balıkesir, Mut/Mersin ve Nilüfer/Bursa’da üç adet rüzgâr güç santrali (RES) ve Çorum ve Erzurum’da da iki adet güneş gücü santrali (GES) bulunan Galata Wind Güç A.Ş. yıllık yaklaşık 750.000 MWh’lik elektrik gücü üretiyor ve yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyor. Dünya ve Türkiye güç kesiminde fosil yakıtlı güç tipleri küçülürken yatırım hissesi giderek büyüyen yenilenebilir güç bölümünde faaliyet gösteren Galata Wind Güç A.Ş., Türkiye’nin güçte dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Galata Wind Güç A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir güç kaynakları tarafında yeni projeler ve yatırımlarla yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflerken bir yandan da dağıtık ve alternatif güç teknolojileri ile katma bedeli yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmak için çalışıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı