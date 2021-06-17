Galataport İstanbul’a uluslararası ödül

Dünyadaki en büyük ikinci pazar pozisyonundaki Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği, bu yıl üçüncü defa dağıtılan MedCruise Ödülleri’nde Galataport İstanbul’u “Çevresel Sorumluluk” alanında büyük mükafata layık buldu.

Galataport İstanbul, memleketler arası alanda kazandığı itibarlı mükafatlarına bir yenisini daha ekledi. Akdeniz çanağındaki yaklaşık 100 kruvaziyer limanını temsil eden ve merkezi İspanya’da bulunan MedCruise Birliği, Galataport İstanbul’u proje ve inşaat evresinden itibaren titizlikle yürüttüğü etraf muhafaza faaliyetlerinden dolayı “Environmental Responsibility Award” yani “Çevresel Sorumluluk Mükafatı”ne layık gördü. Galataport İstanbul, geçtiğimiz yıl da MedCruise Ödülleri’nde “Pandemi Sürecinde Dala En Yüksek Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” mükafatını kazanmıştı.

“Tüm dünya için çevresel farkındalığı sürdürmek çok önemli”

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, kazandıkları bu kıymetli mükafatla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Galataport İstanbul için MedCruise Çevresel Sorumluluk Ödülü’nü kazanmak sahiden büyük bir onur. Projenin birinci günden bu yana Galataport İstanbul etraf şuuru yüksek, tabiata saygılı projeler geliştirdi. Galataport İstanbul ailesinin her bir üyesi bu prensibe, bu yaklaşıma, bu farkındalığa sahiptir. 5 Haziran Dünya Etraf Günü’ydü ve MedCruise Çevresel Sorumluluk Ödülü’nü bu türlü bir ayda kazanmak daha da manalı hale geldi. Yalnızca Akdeniz Bölgesi için değil tüm dünya için bu çevresel farkındalığı sürdürmek, hepimiz ismine son derece değerlidir.”

Projenin birinci gününden itibaren maksat, karbon ayak izini azaltmak

Dünyadaki en büyük ikinci pazar pozisyonundaki Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise tarafından düzenlenen mükafatlar, farklı kategorilerde alanının en yeterli çalışmalarını sergileyen limanlara veriliyor. Birlik, bu ödüllerle kruvaziyer turizmini daha ileriye götürmeye yönelik çalışmalarıyla öne çıkan kuruluşları ve şirketleri ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl Çevresel Sorumluluk Mükafatı’ne layık görülen Galataport İstanbul, projenin tasarım evresinden başlayarak inşaat sürecinde ve yapıların işletme ömrü boyunca etrafa olan negatif tesirlerini minimize etmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedefledi. Galataport İstanbul’un MedCruise tarafından Çevresel Sorumluluk Ödülü’ne layık görülen çalışmaları şöyle sıralanıyor:

İnşaat çalışmalarının başından bu yana proje alanına gelen ve giden tüm araçların sayısı ve ulaşım menzili kaydediliyor. Ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılması için lokal ve proje alanına yakın tesislerde üretilmiş gereçler tercih ediliyor.

Projenin etrafa tesirlerini izlemek için 3 ayda bir deniz suyu kalitesi, partikül unsur ölçümü, çöken toz ölçümü ve gürültü izleme çalışması yapılıyor. Projenin deniz hayatına tesirlerinin takip edilmesi için yılda bir kere Ege Üniversitesi öğretim vazifelileri ile bir arada Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması yürütülüyor.

En küçük bir yağ sızıntısı dahi olmaması için, yağ bariyeri serme hizmeti hayata geçirildi ve Galataport İstanbul, yakıt ikmali sırasında bariyer serme zorunluluğunu uygulayan Türkiye’deki birinci kruvaziyer limanı oldu. Rastgele bir deniz kirliliği olması ihtimaline rağmen deniz kirliliği acil müdahale danışmanı ve eki ile çalışmalar ve tatbikatlar yürütülüyor.

Galataport İstanbul projesinde bulunan tüm binaların soğutma ekipmanlarında, global ısınma ve ozon katmanını inceltme potansiyeli yüksek soğutucu gazlar yerine, soğutucu akışkan olarak deniz suyu kullanılıyor. Deniz suyundan faydalanılması sayesinde hem güç tasarrufu sağlanıyor hem karbon salınımı azaltıyor hem de iklim değişikliğine sebebiyet veren ziyanlı soğutucu gazlar kullanmamış oluyor.

Verimliliği yüksek ısıtma, soğutma, havalandırma ekipmanları ve aydınlatma armatürleri seçilerek Amerikan standartlarında muadil bir binaya oranla 34 güç tasarrufu sağlandı.

Salıpazarı ve Paket Postanesi binaları için LEED Gold sertifika düzeyi (>60/110) hedefleniyor. Bu sertifika maksadı kapsamında EPA standartlarında baz su tüketim bedellerine sahip muadil bir binaya oranla asgarî 45 su verimliliği sağlanacak. Bu verimlilik, düşük su tüketimine sahip armatür (lavabo bataryaları, eviye bataryaları, el duşları) ve düşük hacimli rezervuarlar (tuvalet, pisuar) seçilerek sağlandı. Su verimliliğinin arttırılması için su geri kazanım sistemleri kullanılabilirliğinin fizibilite çalışması yapıldı. Büsbütün pak su olan ısıtma soğutma sistemlerinden kaynaklanan kondenser suyu toplanarak rezervuarlarda yine kullanımı ve geri kazanımı değerlendirildi. Bu sayede hem su verimliliği arttırıldı hem de gri su gibisi arıtma sisteminden doğacak birinci yatırım ve işletme maliyetlerinden kar sağlanacak.

Projenin peyzaj alanlarında İstanbul’un iklimi ile uyumlu bitki tercihleri ve verimli sulama sistemleri ile 50 su tasarrufu sağlanıyor. Peyzaj alanları ve yeşil çatılar projemiz öncesi periyoda kıyasla arttırıldığından, ısı adası tesirinin azaltılması da hedefleniyor.

Salıpazarı ve Paket Postanesi binalarında gereç maliyetinin 30’u oranında mahallî materyal, 20’si oranında ise geri dönüştürülmüş içeriğe sahip materyal tercih edildi.

Galataport İstanbul, memleketler arası finans kuruluşları tarafından kredilendirildiğinden International Finance Corporation (IFC) Çevresel ve Toplumsal Performans Standartları’na uymayı taahhüt etti ve bu kapsamda sistemli ölçüm, takip ve raporlama yapılıyor.

Kimi atıkların klâsik tahlil ile bertaraf edilmesindense Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından kurulmuş olan ve atıkların döngüsel iktisada dahil edilmesini sağlayan Materials Marketplace programına üyelik de gerçekleştirildi.

Projenin başında hafriyat planlaması yapılırken karbon ayak izini minimumda tutabilmek ismine projenin lokasyonundan ötürü çok daha güç olan kara yoluyla taşıma seçeneği ile ilerlendi. Tüm hafriyat; kara yolu ile, bölgedeki trafiğe ve etraf paklığına olumsuz tesir etmeyecek tedbirler ve uygulamalar çerçevesinde ilgili kamu otoritelerince belirlenen alanlara taşındı.

Projede bir atık alanı oluşturuldu ve atıkların geri dönüşüm ya da tehlikelilik durumuna nazaran hakikat bir halde ayrılması, saklanması ve bertaraf edilmeleri konusunda alandaki gruplara eğitimler verildi.

Projede LEED ve BREEAM sertifikaları yeterince tehlikesiz atıkların en az 75’i geri dönüşüme gönderiliyor yahut farklı inşaat alanlarında tekrar kullanılmasını sağlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı