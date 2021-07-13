Galataport İstanbul’da tasarım ve mühendislik harikası süper otomobiller sergisi

Dünyanın önde gelen memleketler arası araba etkinliklerinden OneLife Rally beşinci yılında yeni çeşidin başlangıç noktası olarak Galataport İstanbul’u seçti. İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya üzere onlarca ülkeden gelen 100’e yakın özel tasarım, modifiye üstün araba ve sahipleri, Galataport İstanbul’un 200 yıl sonra birinci sefer erişime açılan rıhtımında araba meraklılarıyla buluştu.

ÖZEL tasarım, modifiye edilmiş harika arabalar tertibi OneLife Rally, dün Boğaz’ın eşsiz kıyısı Galataport İstanbul’da, Paket Postanesi’nin rıhtımında araba severleri ağırladı. Balkanlar’da düzenlenen birinci ve tek araba aktifliği olan ve Balkanların çok kültürlü yapısını bir ortaya getiren OneLife Rally, beşinci yılında başlangıç noktası olarak Galataport İstanbul’u seçti. Özel imal ya da modifiye Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Maserati üzere markalardan oluşan 100’e yakın üstün araba, Karaköy kıyı şeridini renklendirdi.

İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya, Avusturya, İspanya, Rusya, İsveç, Malta, Lüksemburg, Hollanda ve Bosna üzere farklı ülkelerden arabalarıyla İstanbul’a gelen şoförler, konuklara aktifliği ve arabalarını tanıttı. Farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen yüzlerce insanın tıpkı platformda buluşmasının çok pahalı olduğunu vurgulayan OneLife Rally üyeleri, İstanbul üzere süper bir kentin OneLife Rally’nin başlangıç noktası olmasından duydukları memnunluğu da lisana getirdiler.

Mehmet Bali: Kültürleri buluşturan büyük bir mahalle

Galataport İstanbul projesiyle 200 yıl sonra halkın erişimine açılacak olan kıyı şeridinde, tarihi Paket Postanesi’nin rıhtımında konukları ağırlayan Galataport İstanbul CMO’su Mehmet Bali, tasarım ve mühendislik mükemmeli üstün arabaların tarih ve deniz ile buluştuğu bu aktifliğe mesken sahipliği yapmaktan memnunluk duyduklarını belirtti. Yer altında inşa edilen kruvaziyer terminali ve dünyada birinci kere kurgulanan kapak sistemi inovasyonu sayesinde, İstanbul ve Karaköy’ün tarihi Boğaz yürüyüş rotasına kavuştuğunu vurgulayan Bali, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy kıyı şeridi herkesin kullanımına açılıyor. Tarihi yarımada görünümü karşısındaki eşsiz pozisyonuyla Galataport İstanbul, hayatı her rengiyle soluyabileceğiniz bir mahalle. Boğaz görüntüsüne karşı unutulmaz lezzetler, açık havada alışveriş keyfi, kültür sanat ve tarihle dolu büyük bir mahalle. Hem İstanbullulara hem de Türk ve yabancı konuklarımıza artı kıymet katan yenilikçi bir tecrübe sağlamak burada önceliklerimizin başında geliyor. Bu aktifliği, yıllar boyunca yaşadığı değişimi ve ağırladığı sayısız kültürden konuğu hala barındıran ve ayrıntılı bir onarım çalışması ile yine hayat bulan Galataport İstanbul’un simge yapılarından Paket Postanesi’nin önünde yapmak da farklı bir gurur kaynağı bizim için. Spora, teknoloji ve inovasyona, kentimiz ve ülkemiz turizmine kıymet katacak etkinliklere, iş birliklerine bundan sonra da devam edeceğiz.”

OneLife Rally şoförleri, Galataport İstanbul’un konut sahipliğinde İstanbul’da olmaktan büyük memnunluk duyduklarını vurgularken, ortalarında sahiplerine özel olarak üretilen modellerin de olduğu arabaları yakından inceleme, direksiyon başına geçme fırsatı bulan konuklar da farklı ve bir o kadar da eşsiz tecrübe yaşadı. Aktifliği “Araba kullanmak bizler için bir ideoloji. Biz yarışmıyor, sürat peşinde gitmiyoruz. Arabaları ve yeni yerler keşfetmeyi, seyahati, gidilen kentlerin hayatlarımıza yeni şeyler katmasını seviyoruz. Vizyonumuz hayatta bir defa karşımıza çıkacak tipten tecrübeler yaşatan harika Balkan ülkelerinin dinamik, yükselen, etkileyici imajını daha üstlere taşımak.” diyerek anlatan OneLife Rally kurucusu Nick Papis, her yıl farklı ülkeler ve kentler seçtiklerini, gittikleri ülkelerde gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Eşsiz özellikleriyle tipinin tek örneği muhteşem arabalar

Beş yıl evvel Balkanlar’da başlayıp süratle birçok kenti rotasına ekleyen OneLife Rally aktifliği ile bu yıl birinci sefer İstanbul’a gelen ve Galataport İstanbul’da sergilenen eşsiz arabalar, dünyanın önde gelen markalarından oluşuyor. Bu araçları benzerlerinden ayıran ise özel üretim ve tipinin tek örneği olmaları. Galataport İstanbul’da sergilenen muhteşem araçlar ortasında markanın birinci PHEV (Şarjlı Hibrit Elektrikli Araç) donanımlı modeli Ferrari SF90, dünyanın şu ana kadar en başarılı V10 motoru ile fark yaratan Lamborghini HURACAN EVO ile son model turbo şarjlı, V12 motorlu Rolls Royce Wraith üzere araçlar yer aldı.

OneLife Rally’nin sıradaki durağı Sofya

Ortalarında milletlerarası ticaret şirketi sahibinden dokumacılık yöneticilerine, hekimlerden yatırımcılara kadar farklı mesleklerden iş insanlarının bulunduğu OneLife Rally şoförleri, 26 Haziran Cumartesi günü düzenlenen aktiflikten sonra 27 Haziran Pazar sabah saatlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentine yanlışsız yola çıktı. Galataport İstanbul’dan konvoy halinde yola çıkan harika arabalar Beşiktaş, Barbaros Bulvarı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken heyecan verici manzaralara sahne oldu. Aktifliğin sıradaki durakları Sofya, Priştina, Belgrad, Saraybosna, Budapeşte ve Prag olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı