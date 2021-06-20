Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni pay alma hakkı

 Devam eden yeni hisse alma hakkına ait bildirim yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan aç
Ana Sayfa Spor 20 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir’in sözleşmelerini uzattı

Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir’in sözleşmelerini uzattı

Galatasaray, oyuncuları Ömer Bayram ve Emre Taşdemir’in kontratlarını uzattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram’ın mukavelesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 dönemleri için aşağıdaki kurallarda uzatılmıştır. 

2021-2022 dönemi için net 6.500.000 TL sabit transfer fiyatı

2022-2023 dönemi için net 7.000.000 TL sabit transfer fiyatı

2023-2024 dönemi için net 7.000.000 TL sabit transfer fiyatı

– Emre Taşdemir

Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir’in kontratı 2021-2022 ve 2022-2023 dönemleri için aşağıdaki kaidelerde uzatılmıştır.

2021-2022 dönemi için net 4.400.000 TL sabit transfer fiyatı

2022-2023 dönemi için net 5.000.000 TL sabit transfer fiyatı.”

Hibya Haber Ajansı

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