Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir’in sözleşmelerini uzattı

Galatasaray, oyuncuları Ömer Bayram ve Emre Taşdemir’in kontratlarını uzattı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
”Profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram’ın mukavelesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 dönemleri için aşağıdaki kurallarda uzatılmıştır.
2021-2022 dönemi için net 6.500.000 TL sabit transfer fiyatı
2022-2023 dönemi için net 7.000.000 TL sabit transfer fiyatı
2023-2024 dönemi için net 7.000.000 TL sabit transfer fiyatı
– Emre Taşdemir
Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir’in kontratı 2021-2022 ve 2022-2023 dönemleri için aşağıdaki kaidelerde uzatılmıştır.
2021-2022 dönemi için net 4.400.000 TL sabit transfer fiyatı
2022-2023 dönemi için net 5.000.000 TL sabit transfer fiyatı.”
Hibya Haber Ajansı