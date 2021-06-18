Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefon alanlara Samsung Care+ Sigorta Paketi’nde büyük indirim

Samsung’un 4 – 22 Haziran ortasında geçerli kampanyası kapsamında Galaxy S21 Serisi 5G aygıtlardan birini satın alanlar, indirimle sahip olabilecekleri Samsung Care+ Sigorta Paketi sayesinde istenmedik kazalara karşı telefonlarını ekstra müdafaa altına alabilecek.

Günlük hayatın ayrılmaz bir kesimi haline gelen akıllı telefonlar artık her an cebinizde, masanızın üzerinde ya da elinizin altında. Küçük bir dikkatsizlik, telefonun düşmesine yahut sıvı ile temas etmesine neden olabiliyor. Samsung Galaxy akıllı telefon sahipleri, istenmedik bu cins kazalardan doğabilecek sonuçları artık basitçe telafi edebilecekleri için telefonlarını da gönül rahatlığı ile kullanabiliyor.

Samsung, Samsung Care+ Sigorta Paketi ile Galaxy akıllı telefonları için garanti kapsamına ek olarak çeşitli müdafaa seçenekleri sunuyor. Böylelikle Galaxy telefonlar uygun bir fiyat karşılığında bu biçim kazalara karşı müdafaa altına alınabiliyor. Üstelik Samsung’un amiral gemisi Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefonları için artık indirimli Samsung Care+ Sigorta Paketi sayesinde bu teminatlara uygun fiyatlarla da erişilebiliyor.

4 – 22 Haziran tarihleri ortasında geçerli olacak kampanya kapsamında Samsung bayilerinden Samsung Galaxy S21 5G Serisi akıllı telefon modellerinden birini alanlara Samsung Care+ Sigorta Paketi indirimli olarak sunulacak. Galaxy S21 5G yahut Galaxy S21+ 5G alanlar bu pakete 649 TL yerine 199 TL’ye, Galaxy S21 Ultra 5G satın alanlar ise 949 TL yerine 299 TL’ye sahip olabilecek. Samsung Care+ Sigorta Paketi satın alan kullanıcılar telefonlarını 1 yıl boyunca kazayla ekran kırılmaları, sıvı teması yahut elektrik arızaları nedeniyle oluşabilecek ziyanlara karşı müdafaa altına alma imkânından faydalanacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı