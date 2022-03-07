Galibiyet ve 3 Puan Bizim

Milas Belediyespor Voleybol Takımımız, Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde kendi evinde ağırladığı Jeopark Kula Belediye Takımını mağlup etti.

Takımımız seyircilerin tribünleri doldurduğu karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Lig sıralaması açısından büyük önem taşıyan müsabakaya iyi başlayan takımımız ilk setten 30-28 galip ayrıldı. 2. sette rakibine üstünlük kuramayan temsilcimiz seti 19-25 kaybedince setlerde durum eşitlendi. 3. ve 4. setlerde tekrar oyuna ağırlığını koyan Milas Belediyespor Voleybol Takımımız 3. Seti 25-21, 4.seti de 25-22 kazanarak, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Maç sonunda salonda büyük bir coşku yaşandı. Salonu dolduran taraftarlar takımı tribünlere çağırarak, galibiyeti kutladı.

Başkan Tokat voleybolcuları kutladı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat maç sonunda sahaya inerek, galibiyeti voleybol takımıyla birlikte kutladı. Oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Tokat, maçın başından sonuna kadar takıma destek olan taraftarlara teşekkür etti.

Rakip Kocaeli BŞB Kağıt Spor

Takımımız bir sonraki maçını hafta içi Kocaeli deplasmanında oynayacak. 09 Mart 2022 Çarşamba günü deplasmanda Kocaeli BŞB Kağıt Spor ile karşılaşacak olan temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılarak, galibiyet serisini 2 maça çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı