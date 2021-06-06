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Ana Sayfa Teknoloji 6 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Gamify Haziran 2021 turnuva takvimi açıklandı!

Gamify Haziran 2021 turnuva takvimi açıklandı!

Gamify, ay boyunca düzenlediği oyun turnuvaları ile binlerce oyuncuyu tıpkı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Haziran ayında oyuncular, 6 farklı oyunla 4 farklı günde heyecan verici bir serüvene çıkıyor.

Türkiye’nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu Gamify, Haziran 2021 turnuva takvimini duyurdu. 6 farklı oyunla 4 farklı günde oyuncuları buluşturacak Gamify, 11 Haziran’da PUBG ve VALORANT, 18 Haziran’da League of Legends, 20 Haziran’da Fortnite, 25 Haziran’da ise Teamfight Tactics ve COD: Mobile turnuvaları ile oyuncuların karşısına çıkacak. Gamify Haziran gayretleri kapsamında toplam 6.000 BNG puanı oyuncuların olacak.

Gamify Haziran ayı turnuva takvimi şu formda:

11 Haziran: PUBG Mobile (Solo)

11 Haziran: VALORANT (5v5)

18 Haziran: League of Legends (5v5)

20 Haziran: Fortnite (Solo)

25 Haziran: Teamfight Tactics (Solo)

25 Haziran: COD: Mobile (Solo)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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