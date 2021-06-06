Gamify Haziran 2021 turnuva takvimi açıklandı!

Gamify, ay boyunca düzenlediği oyun turnuvaları ile binlerce oyuncuyu tıpkı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Haziran ayında oyuncular, 6 farklı oyunla 4 farklı günde heyecan verici bir serüvene çıkıyor.

Türkiye’nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu Gamify, Haziran 2021 turnuva takvimini duyurdu. 6 farklı oyunla 4 farklı günde oyuncuları buluşturacak Gamify, 11 Haziran’da PUBG ve VALORANT, 18 Haziran’da League of Legends, 20 Haziran’da Fortnite, 25 Haziran’da ise Teamfight Tactics ve COD: Mobile turnuvaları ile oyuncuların karşısına çıkacak. Gamify Haziran gayretleri kapsamında toplam 6.000 BNG puanı oyuncuların olacak.

Gamify Haziran ayı turnuva takvimi şu formda:

11 Haziran: PUBG Mobile (Solo)

11 Haziran: VALORANT (5v5)

18 Haziran: League of Legends (5v5)

20 Haziran: Fortnite (Solo)

25 Haziran: Teamfight Tactics (Solo)

25 Haziran: COD: Mobile (Solo)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı