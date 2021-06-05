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Ana Sayfa Teknoloji 5 Haziran 2021 5 Görüntüleme

Gamify Haziran 2021 turnuva takvimi açıklandı

Gamify Haziran 2021 turnuva takvimi açıklandı

Haziran ayında oyuncular, 6 farklı oyunla 4 farklı günde heyecan verici bir serüvene çıkıyor.

Türkiye’nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu Gamify, Haziran 2021 turnuva takvimini duyurdu. 6 farklı oyunla 4 farklı günde oyuncuları buluşturacak Gamify, 11 Haziran’da PUBG ve VALORANT, 18 Haziran’da League of Legends, 20 Haziran’da Fortnite, 25 Haziran’da ise Teamfight Tactics ve COD: Mobile turnuvaları ile oyuncuların karşısına çıkacak. Gamify Haziran gayretleri kapsamında toplam 6 bin BNG puanı oyuncuların olacak.

Gamify haziran ayı turnuva takvimi şu formda:

11 Haziran: PUBG Mobile (Solo)

11 Haziran: VALORANT (5v5)

18 Haziran: League of Legends (5v5)

20 Haziran: Fortnite (Solo)

25 Haziran: Teamfight Tactics (Solo)

25 Haziran: COD: Mobile (Solo)

Hibya Haber Ajansı

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