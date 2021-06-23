“Gamze Akın” ödüllü İngiliz dansçıları Türkçe müzik ile oynattı Ada sakinleri moral buldu!

İngiltere’de yaşayan başarılı Türk müziği sanatkarı Gamze Akın, Yaz’a savlı bir giriş yaptı. Her projesinde vizyonel dokunuşları ile hayranlarını şaşırtan sanatçı, bu sefer de İngiltere’nin ödüllü dansçılarını, ‘Yalansa Yalan’ müziği ile oynattı. Direktörlüğünü Hüseyin Özevlat’ın üstlendiği, güç dolu klip çalışmasında, İngiltere’nin keyifli sokak ambianslarına yer verildi.

Tüm müziklerinin kelam ve bestesinde imzası olan sanatçı, bu proje de geleneği bozmadı. Toplamda üç versiyon ile yayınlanan, ‘Yalansa Yalan’ projesinde, DJ’leri de unutmayan sanatçı, “Remix” versiyonu için, Türkiye’nin seçkin dans müzik prodüktörü ve radyo programcısı olan “Kaan Gökman” ı tercih etti.

Gamze Akın, tüm pandemi zorluklarına karşın, itinayla çalışıldığını ve tüm versiyonları ile birçok dinleyiciye hitap etmeye çalıştıklarını paylaşırken, Palavraysa Yalan’ın müzik mesleğinde çok özel bir yeri olduğunuda ekledi. Proje şu an; ‘Youtube, Spotify üzere müzik kanallarında dinlenme ve izlenme açısından etkileşimle ilerliyor.

Sanatçı birebir vakitte, her Cumartesi dinleyicileri ile İngiltere’den gerçekleştirdiği Instagram yayınları ile birlikte müzik dolu saatler geçiriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı