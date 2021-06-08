Garanti BBVA CepPOS’ta artık işlem limiti yok

Visa’nın Tap to Phone teknolojisiyle hayata geçen ek özellik sayesinde, KOBİ ve mikro ölçekteki iş yerleri bundan bu türlü CepPOS uygulamasıyla akıllı cep telefonlarından süratli ve inançlı bir formda, şifreli süreçlerle limit hududu olmaksızın ödeme alabilecek. CepPOS uygulamasının yüklü olduğu cep telefonunda girilen satış fiyatı temassız süreç limiti olan 350 TL’nin üzerinde olduğunda, başka temassız POS aygıtlarında olduğu üzere kart okutulma sürecinden sonra telefona kart şifresi girişi yapılarak süreç tamamlanabilecek.

Kolay yolla çalışan esnaf üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştıran CepPOS uygulamasının kullanılabilmesi için iş yerleri tarafından cep telefonlarına indirilmesi ve Garanti BBVA üye iş yeri olunarak Garanti BBVA internet şifresiyle üye girişi yapılması kâfi oluyor. Erişimi ve kullanımı çok kolay ve inançlı olan CepPOS uygulaması, suram beklemeksizin telefona indirildiği an kullanılabiliyor.

Türkiye’deki bir milyondan fazla küçük esnaf yalnızca nakit ödeme kabul ederken, maliyeti düşük ve temassız ödeme kabul eden tahlillerle hem iş yerleri hem de kart sahiplerinin hayatı kolaylaşıyor. Tüketicilerin ödeme konusundaki alışkanlıkları da değişiyor. Son bir yıl içinde temassız ödemelerin bir evvelki yıla nazaran üç katına çıkmış olması da bunu gösteriyor. Garanti BBVA CepPOS bu açıdan da pazarın muhtaçlığına cevap veriyor.

Mevzuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Murat Davet Süzer, “Müşterilerimizin gitgide daha fazla nakitsiz ve temassız ödeme yapmayı tercih ettiğini görüyoruz. Türkiye’de yıllar evvel birinci temassız kart ve birinci sanal POS altyapısını sunan kurum olarak, iş yerlerimizin temassız ve hatta fizikî bir POS aygıtı olmadan ödeme almasını sağlayan CepPOS uygulamasını 2 yıl evvel hayata geçirmiştik. Bugün yüzbinlerce üye iş yeri, Pandemi sürecinin de tesiriyle temassız ödeme tercihinin katlanarak arttığı bir dünyada, cep telefonlarına indirerek anında kullanmaya başladıkları CepPOS uygulamasının, iş süreçlerine sağladığı kolaylık ve verimliliğin keyfini yaşıyor. Artık de tüketicilerin ve üye iş yerlerinin hayatını daha da kolaylaştırmak ismine, CepPOS uygulamasındaki temassız süreç limitini kaldırarak alışveriş tecrübesini yeni bir boyuta taşıyoruz bundan bu türlü tüketiciler 350 TL üzerindeki süreçlerini de yalnızca kart şifresi kullanarak CepPOS üzerinden süratli ve inançlı bir halde basitçe gerçekleştirebilecek, iş yerlerimiz yanlarında fizikî POS’ları olmasa dahi kartla temassız ödeme alabilecek. Garanti BBVA müşterilerini yeniliklerle buluşturmaya, hayatlarına bedel katacak yenilikçi eser ve hizmetler tasarlamaya devam edeceğiz” dedi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise CepPOS uygulaması ile ilgili olarak şunları söyledi: “Garanti BBVA’nın Visa’nın Tap to Phone teknolojisi ile hayata geçen CepPOS uygulaması ile KOBİ ve mikro işletmeler, süreç limiti olmaksızın Android tabanlı akıllı telefonlarını temassız POS terminali olarak kullanabilecek. KOBİ’lerin, tüketicilerin evrilen beklentilerine süratle yanıt verebilmelerinin pandemi sürecinde daha da değer kazandığını biliyoruz. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 74’ü, pandemi ile bir arada müşterilerinin kartlı alışverişe yöneldiğini kaydetti. Düşük maliyetli, suramı kolay ve tıpkı vakitte bölümün güvenlik standartlarını karşılayan bu uygulama ile iş yerleri temassız süreçleri çarçabuk kabul edebilir hale geliyor. KOBİ’lerin temassız ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak bu dijital tahlilin bir kesimi olmaktan dolayı mutluyuz”dedi.

Hibya Haber Ajansı