Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati’nin ana destekçisi

Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati’nin ana destekçisi

 Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odağına koyan Garanti BBVA, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından
Ana Sayfa Ekonomi 25 Mart 2022 10 Görüntüleme

Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati’nin ana destekçisi

Garanti BBVA, iklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati’nin ana destekçisi

Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odağına koyan Garanti BBVA, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından 2007’den bu yana gerçekleştirilen “Dünya Saati” kampanyasının bir kez daha ana destekçisi oluyor.

Dünya saatinin Türkiye etkinliklerine öncülük eden WWF-Türkiye’ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 30 yıldır destek veren Garanti BBVA, dünyanın en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen kampanya kapsamında 26 Mart Cumartesi akşamı, 20:30 – 21:30 saatleri arasında İstanbul Zincirlikuyu ve Pendik Genel Müdürlük binası, İstanbul Suadiye ve Etiler hizmet binası, Ankara Kızılay ve Kavaklıdere hizmet binası, Bursa hizmet binası ve İzmir hizmet binasının ışıklarını söndürüyor. Garanti BBVA, bu yıl iklim krizini durdurmak için #DönüşümSaati çağrısı yapılan Dünya Saati kapsamında iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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