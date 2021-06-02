Garanti BBVA ile Sesini Aç’ın yeni bölüm konuğu Nova Norda

Garanti BBVA’nın, pandemiden en fazla etkilenenler ortasında yer alan müzik kesimine takviye vermek gayesiyle hayata geçirdiği ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’ devam ediyor. Garanti BBVA’nın, YouTube’dan yayınladığı müzikli sohbet serisinin yeni kısım konuğu ise Nova Norda oldu.

Yeni müziği “Bataklık”ı birinci kere canlı olarak seslendiren genç sanatçı, programa özel olarak “Kuzeye Kaç” müziğinde birinci sefer keytar kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Kısmı mezunu olan Nova Norda, reklamcı ve medya uzmanı olarak sürdürdüğü kurumsal mesleğini 2018 yılında bıraktı ve birinci teklisi “Çıktım Bi Yola” ile müzik dünyasına kararlı bir adım attı. Kısa müddette müzikleri, renkli kişiliği ve dinleyicilerle kurduğu güçlü irtibat ile büyük yol kat eden sanatçı, birer ay ortayla “Dinozorlar”, “Boşver!” teklilerini yayınladı.

Eylül 2018’de çıkardığı “Varım” müziği ile geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçı bu süratli yükselişinin yanında şenliklerin de aranan ismi oldu. Yaptığı konserler ile birçok kent ve tertipte ülkenin dört bir yanında sevenleriyle buluştu.

Nova Norda, Kasım 2018’de çıkardığı, melankolik ögelere sahip “Beni Biraz” teklisiyle öbür bir istikametini ortaya koydu. Çabucak akabinde da çok sevilen müzikleri “Varım” ve “Dinozorlar”ın akustik versiyonlarını dinleyicilerle buluşturdu.

Sanatçı, Can Evrenol’un “Çıplak” dizisinin soundtrack’leri için “Beter Yok Uslanmaktan” ve “Bakma Bana Öyle” müziklerini yaptı. Pandemi sürecinde Nova Norda ve 3 yakın arkadaşı Birkan Nasuhoğlu, Sedef Sebüktekin ve Canozan, 21 günde 8 şarkılık “Evde” albümünü kaydettiler. Üretimlerini sürat kesmeden sürdüren Nova Norda’nın 2021 yılında yayınladığı birinci müziği “Cehennem”e Korhan Futacı saksafonu ile eşlik etti.

Pandemi periyodunda de kültür sanata verdiği dayanağı sürdüren Garanti BBVA, sanatkarlara yeni üretimler yapacakları alanlar sağlamak için İpek Atcan’ın sunumuyla dijital ortamda hayata geçirdiği ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’ta müzikseverleri sevdikleri sanatkarlarla buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı