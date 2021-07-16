Garanti BBVA ile Sesini Aç’ın yeni bölüm konuğu Sedef Sebüktekin

Garanti BBVA’nın, pandemiden en fazla etkilenenler ortasında yer alan müzik dalına takviye vermek hedefiyle hayata geçirdiği ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’ devam ediyor. Garanti BBVA’nın, YouTube’dan yayınladığı müzikli sohbet serisinin yeni kısım konuğu ise Sedef Sebüktekin oldu. Sanatçı programa özel olarak birinci defa “full elektrik” bir orkestra ile müziklerini yine yorumladı.

Müziğe lise yıllarında davul çalarak ve gitarla besteler yaparak başlayan Sebüktekin üniversite yıllarında “Kısalar” ismini verdiği 1’er dakikalık müzikler kaydederek müziğini dinleyenlerle paylaşmaya başladı.

2015 yılında Sofar İstanbul’da seslendirdiği Canozan müziği “Bul Beni” ile daha geniş bir kitlenin dikkatini çekti. Akabinde “Hayalin Kadar”, “Deli Değilsin” ve “Bugün İçicem” üzere tekrar kendi meskeninde kaydettiği ve kendi halindeki ruhunu yansıtan müziklerini yayınladı.

2017 ve 2018’de “Sen İstersin”, “Seni Uyurken İzlemek” ve “Kayboluyorum” üzere elektronik öğelerle buluşturulmuş müziklerin yanı sıra “Günler Kısa” üzere akustik müzikler üretmeye ve paylaşmaya devam etti. 2018 yılında Netflix’in birinci Türk üretimi dizisi olan Hakan Muhafız’da “Kayboluyorum” müziğine yer verildi. 2019’da “Ara”, 2020’de “Unutmam Lazım”, “Gözün Doysun” ve ”Uzaktan” teklilerini çıkardı. 2021 Ocak ayında Nova Norda, Birkan Nasuhoğlu ve Canozan ile birlikte 21 günde kaydettikleri 8 şarkılık proje albüm “Evde” yayınladı ve Mart ayında solo müziği “Çıplak” ile dinleyicisiyle tekrar buluştu.

Pandemi periyodunda de kültür sanata verdiği takviyesi sürdüren Garanti BBVA, sanatkarlara yeni üretimler yapacakları alanlar sağlamak için İpek Atcan’ın sunumuyla dijital ortamda hayata geçirdiği ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’ta müzikseverleri sevdikleri sanatkarlarla buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı