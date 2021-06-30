Garanti BBVA Partners Meetup serisi Waya Quiviger ile devam ediyor

Garanti BBVA Partners Meetup serisinin bu ayki konuğu ‘Sosyal Teşebbüsçüler Sürdürülebilir Kalkınma Emellerine Ulaşmaya Yardımcı Olabilir mi?’ sorusuyla Waya Quiviger oldu.

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı, girişimcilere güç katarak geleceğe güzel bakmayı amaçlayan Garanti BBVA’nın teşebbüs hızlandırma Programı, IE Business School iş birliği ile Meetup serilerini hayata geçirmeye devam ediyor. Girişimcilerin işlerini büyütmelerine ve vizyonlarını geliştirmelerine katkı sağlayan seriyle iştirakçilerin girişimciliğe dair birbirinden farklı hususlar hakkında fikir sahibi olması amaçlanıyor.

Dijital olarak gerçekleşen aktiflik, ‘Sosyal Teşebbüsçüler Sürdürülebilir Kalkınma Gayelerine Ulaşmaya Yardımcı Olabilir mi?’ başlığı ile girişimcilerle buluştu. Toplumsal girişimcilerin bulduğu yenilikçi tahlillerden bahsedilen aktiflikte, Sürdürülebilir Kalkınma Gayelerinden yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, herkes için eğitime erişim, pak su ve sanitasyon, uygun fiyatlı ve pak güç üretimi üzere birçok maksada ulaşmada toplumsal teşebbüslerin rolünün kıymeti vurgulandı.

Aktifliğin konuşmacısı ise, IE School of Küresel and Public Affairs de İdare ve Sürdürülebilir Kalkınma Profesörü olan ve Transatlantik Alakalar Teşebbüsü’nün İcra Yöneticisi olarak misyon alan Waya Quiviger oldu. Lisans eğitimini McGill Üniversitesi’nde Ticaret alanında tamamlayan Waya Quiviger’ın ilgilendiği araştırma bahisleri ortasında toplumsal inovasyon, toplumsal girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma ve global idare yer alıyor.

Garanti BBVA Partners, Meetup serisiyle 2021 yılı boyunca, farklı mevzu başlıkları ve konuşmacılarla birçok iştirakçiye erişmeyi planlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı