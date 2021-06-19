Garanti BBVA’nın Türk basketboluna desteği 20. yılında

Topluma sağladığı katkıların kalıcı ve sürdürülebilir olması unsuruyla hareket eden Garanti BBVA, Türk basketboluna takviyesinin 20. yılını kutluyor. Ülkemiz spor tarihinin en uzun soluklu ve başarılı sponsorluklarından birine imza atan Garanti BBVA, Türkiye Basketbol Federasyonu ile yakın işbirliği içinde bugüne kadar, 12 Dev Adam Basketbol Okulları’ndan altyapı ulusal grupları ile A Bayan ve Erkek Ulusal Gruplarına uzanan çok geniş bir yelpazede basketbola değerli katkılar sağladı. Bu katkıların toplumda ve toplumsal hayatta kalıcı bir paha yarattığına inanan Garanti BBVA, tıpkı vakitte Tekerlekli Sandalye Bayan ve Erkek Ulusal Ekiplerinin da sponsorluğunu üstlendi. Banka, sponsorluk boyutunun yanında 20 yıldan bu yana yürüttüğü irtibat çalışmaları ve pazarlama faaliyetleriyle de basketbolun ve ulusal kadroların markalaşmasında, basketbola olan toplumsal şuurun ve dayanağın güçlendirilmesinde kıymetli rol oynadı. Ülke basketboluna kazandırdığı markaların kalıcı bir kıymete dönüşmesinin gururunu yaşayan Garanti BBVA, dayanağının 20. yılı vesilesiyle hazırladığı tanıtım sinemasını de kamuoyuyla paylaştı.

Basketbola sundukları takviyenin 20. yılını kıymetlendiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak bankacılık faaliyetlerimizin yanında, topluma kattığımız kıymeti daima artırma, her vakit topluma ve toplumsal hayata bedel yaratma çabasındayız. Basketbol da uzun yıllardır en büyük yatırımı yaptığımız, gönülden bağlı olduğumuz, toplumda da ziyadesiyle karşılığını bulduğuna inandığımız alanlardan biri… 20 yıl evvel Türkiye Basketbol Federasyonu ile el ele vererek çıktığımız bu yolda, bugün basketbolun en büyük ve en uzun soluklu destekçileri ortasında olmaktan büyük memnunluk duyuyoruz. 12 Dev Adam efsanesiyle başlayan seyahatimizde, Federasyonumuzla ahenk ve yakın işbirliği içinde basketbolun gelişimine katkıda bulunmak, 20 yıl boyunca sunduğumuz dayanağın kalıcı kıymetlere dönüştüğünü görmek bizi gururlandırıyor. Birlikte daha kaç muvaffakiyetleri kutlayabilmeyi umuyor ve Türkiye Basketbol Federasyonu’na teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası’nda ülkemizi bir defa daha gururla temsil edecek Potanın Perileri’ne, Olimpiyat elemelerinde yer alacak 12 Dev Adam’a ve Paralimpik Oyunlar’da çaba edecek 12 Mert Yürek’e gönülden muvaffakiyetler diliyoruz.”.” diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Lideri Hidayet Türkoğlu da görüşlerini şöyle aktardı: “Garanti BBVA, 20 yıldır yalnızca bir sponsor değil, Türk basketbolunu daha ileriye götürmek için dayanağını her an hissettiğimiz çok kıymetli bir partner oldu. Basketbolumuzun güçlenmesi ve bugün geldiği noktaya ulaşmasında Garanti BBVA’nın katkıları yadsınamaz. 2001’den bu yana süren iş birliğimiz ve elde ettiğimiz sonuçlar Türk sporunda örnek olacak nitelikte bir noktada duruyor. Geçen müddette, hem tarihte yerini almış muvaffakiyetler elde ederken hem de Türk basketbolunun geleceğini oluşturmakta kıymetli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Altyapı ulusal gruplarımıza ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’na yaptıkları katkılara ek, bu yıl Basketbol Gençler Ligi’ne de isim sponsoru olarak Garanti BBVA BGL’de geleceğin yıldız basketbolcularının gelişimine sundukları takviye bizler için çok kıymetli. 4 dönemdir devam eden, 2020-21 döneminde kızlar kategorisini de düzenlediğimiz Garanti BBVA BGL, daha şimdiden üst liglerde takdir toplayan basketbolcular çıkarmayı başarmış kıymetli bir lig. İnanıyorum ki, Garanti BBVA BGL sayesinde ulusal ekiplerimize başarılı atletler kazandırıp, parlak bir kuşak yetiştireceğiz. İki bedelli markanın birbirlerini daha ileriye götürmek için yaptıkları iş birlikleri olarak gördüğümüz sponsorluk mutabakatlarımıza büyük değer veriyoruz. Türk basketbolunu daha ileri taşımak için çıktığımız yolda, iş birliklerimizin yalnızca geniş kapsamlı değil birebir vakitte uzun vadeli ve istikrarlı olması da bizi güçlü kılıyor. Bu manada, iştirakimizin 20. yılında daha büyük başarılara Garanti BBVA ile bir arada yürüyecek olmaktan büyük memnunluk duyuyor; tüm Garanti BBVA ailesine ve Genel Müdür Sayın Recep Baştuğ’a bir sefer daha teşekkür ediyorum.”

Türk basketboluna 20 yıllık aralıksız destek…

Garanti BBVA’nın Türk basketboluna takviyesi, 2001 yılında ülkemizde düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi A Erkek Ulusal Kadrosuna sponsor olmasıyla başladı. Ülkemizin tanıtımı ve kamuoyunun basketbola dayanağının çok değerli olduğu periyodun koşullarında sağlanan sponsorluk ve geniş kapsamlı tanıtım çalışmaları, ülke basketbolunun en yetenekli oyuncularının bir ortaya geldiği takımın tarihi başarısıyla birleşince “12 Dev Adam” efsanesi doğdu. Garanti BBVA, 12 Dev Adam marka ve logosunu Türk basketboluna ikram ederek, bu gurura ortak olmanın memnunluğunu yaşadı.

12 Dev Adam’ın verdiği ilhamla, 2002 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle çocuklara direkt dokunan, sporla hayatlarına yeni bir mana katan 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesini hayata geçirdi. Türkiye genelinde çocuklara basketbol eğitimi veren 12 DABO, basketbol sevgisini oluşturmak ve şuurlu bir basketbol ailesi yaratmak maksadıyla çalışmalarını sürdürürken tıpkı vakitte birçok vilayette lisanslı atlet sayısının artmasını da sağladı ve daha fazla çocuğun basketbol tanışmasına imkan verdi. Proje 2018 itibariyle, geleceğin ‘12 Dev Adam’ları ve ‘Potanın Perileri’ni keşfetmek ve yetiştirmek üzere geliştirildi ve ulusal grup altyapı antrenörleri tarafından yapılan taramalar sonucunda seçilen sportmenlerin Türk basketbolunun altyapısını oluşturmak üzere eğitim gördüğü bir yetenek havuzuna dönüştü.

Garanti BBVA’nın Türk basketboluna takviyesinin değerli bir adımı da 2005 yılında Bayan Ulusal Kadrosu sponsorluğu oldu. Garanti BBVA, A Ulusal Bayan Basketbol Kadrosu için de o yıl ülkemizde gerçekleştirilen Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası öncesinde 12 Dev Adam örneğine emsal bir isim ve logo çalışması yaparak bayan basketboluna “Potanın Perileri” ismini armağan etti.

İsim, logo ve irtibat çalışmalarıyla markalaştırdığı A Ulusal Kadroların yanında altyapı ulusal gruplarının da sponsoru olan Garanti BBVA son olarak, Basketbol Gençler Ligi’nin (BGL) sponsorluğunu da üstlendi. Kızlar kategorisinin birinci defa eklendiği BGL bu yıl, Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi ismiyle, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, pandemi kaideleri dikkate alınarak özel bir formatta düzenlendi. Altyapılardaki kız ve erkek oyuncuların deneyim kazanması, rekabet ortamında kendilerini geliştirerek A grup ve ulusal gruplara hazırlanmasına imkân tanıyan BGL, ağır bir dönem programı ve mayıs ayındaki finallerin akabinde muvaffakiyetle tamamlandı.

Garanti BBVA Türkiye Basketbol Federasyonu ile yürüttüğü işbirliğinin yanında, tekerlekli sandalye basketbolunun gelişimi için de değerli katkılar sunuyor. Garanti BBVA bu kapsamda 2013 yılından bu yana, “12 Mert Yürek” ismini verdiği Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Ulusal Grubu ile “12 Sihirli Bilek” ismini verdiği Bayan Ulusal Grubumuza takviye olarak, ekiplerin Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile Paralimpik Olimpiyatlara katılmasında, milletlerarası muvaffakiyetler elde etmesinde kıymetli hisse sahibi oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı