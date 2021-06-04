Garanti BBVA’nın Yenilenebilir Enerji Sertifikası CK Enerji’den

Garanti BBVA, CK Enerji’ye başvurarak Milletlerarası Yenilenebilir Güç Sertifikası (I-REC) sahibi oldu. CK Güç, Garanti BBVA’nın 2021 yılında 40 milyon kWh elektrik tüketimini yenilenebilir güç kaynaklarından temin ettiğini sertifikalayacak.

Sürdürülebilir bir dünya için güç tüketiminde mutlak karbon emisyonlarını engellemek için yenilikçi çalışmalar yapan Garanti BBVA, CK Güç aracılığıyla Memleketler arası Yenilenebilir Güç Sertifikası (I-REC) alan kurumlar ortasına katıldı. Bu sertifika ile başta genel müdürlük binası olmak üzere data merkezlerinde kullanılan elektriğin tamamı “yenilenebilir kaynaklardan” karşılanmış olacak.

40 MİLYON KWH ELEKTRİĞİN KAYNAĞI YENİLENEBİLİR OLACAK

Memleketler arası kabul gören I-REC’i müşterileri için temin ettiklerini söz eden CK Güç Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız, “CK Güç olarak sağladığımız bu sertifika ile mutabakat dâhilindeki tüm tüketim noktalarında yeşil güç kullanılacağını taahhüt etmiş oluyoruz. Banka, 2021 yılının tamamında 40 milyon kilovatsaatlik (kWh) elektrik tüketimini yenilenebilir güç kaynaklarından temin edecek. Üretilen her ünite elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve sonuncu tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistemin Türkiye genelinde giderek yaygınlaşması, yeşil enerjiyi her geçen gün daha da öne çıkarıyor. CK Güç olarak bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alarak çevresel sürdürülebilirlik siyasetlerine takviye vermekten büyük memnunluk duyuyoruz” diye konuştu.

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Yöneticisi Emre Hatem ise “Garanti BBVA olarak iklim değişikliğiyle artan riskleri azaltmayı hedefliyor, dünyaya ve geleceğe düzgün bakmak için çalışıyoruz. Çevresel etkilerimizi yönetmek için 15 yılı aşkın müddettir kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda, 2014 yılından bu yana yeni güç yatırımlarında 100 yenilenebilir güç projelerini finanse ediyoruz. 2015’te İklim Değişikliği Aksiyon Planımız’da taahhüt ettiğimiz Yeşil Ofis Standartları’nı geliştirerek mutlak emisyonlarımızı azaltacak çalışmalar yapıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız kapsamında 2020’de altyapısı müsait Garanti BBVA şube ve binalarında tüketilen elektrik için 100 Yenilenebilir Güç Muahedesi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl, 809 Garanti BBVA şubesi ve 46 binamızda, 73 milyon kWh’lık elektrik muhtaçlığının tamamını yenilenebilir güçten karşıladık. Böylelikle yaklaşık 2,2 milyon ağacın azaltabileceği sera gazı ölçüsüne denk gelen 34.790 ton CO2 muadili karbon emisyonu engellenmiş olduk. I-REC sertifikası ile elektriğimizin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını kanıtlamış olduk. Gezegenimizin geleceği için faaliyetlerimizden kaynaklanan mutlak karbon emisyonlarımızı 75 azalttık ve kalan emisyonlarımız için karbon kredisi satın alarak karbon nötr banka olduk. Yenilikçi ve öncü çalışmalarımızla gezegenimizi müdafaaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

HER 1 MWH ELEKTRİK KARŞILIĞINDA SERTİFİKA OLUŞTURULUYOR

RECs International tarafından geliştirilen I-REC (Yenilenebilir Gücü Sertifikası), elektriğin yenilenebilir güç kaynaklarından üretildiğini belgeleyen milletlerarası sertifikasyon sistemini söz ediyor. Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle üzere yenilenebilir güç tesislerinde üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor.

I-REC sahibi olmak için belli gereklilikleri yerine getiren üretim tesisleri, I-REC tarafından oluşturulan bilgi tabanına kaydolarak üretimlerine karşılık gelen yenilenebilir güç sertifikalarını elde ederken elektrik üretim yahut satış şirketleri de bu sertifikaları elektrikten farklı olarak satma hakkına sahip olabiliyorlar. Yıllık tüketimi 1.200 kWh ve üzerinde olan özgür tüketicileri I-REC sertifikası için müracaat yapabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı