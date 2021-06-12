Garanti Holding BV’nin sermaye artırımı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş tarafından yapılan açıklamada, ”Bankamızca, Hollanda’da yerleşik ve bankamızın %100 iştiraki olan Garanti Holding B.V’ye 53.500.000 avro meblağında sermaye artırımı yapılmasına ve Garanti Holding B.V’nin sermayesinde yapılacak artırım ile ilgili olarak gerekli her türlü süreçlerin yerine getirilebilmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.” denildi.

Hibya Haber Ajansı