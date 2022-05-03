Gayrimenkulde PropTech ve FinTech’i buluşturan dev iş birliği!

GABORAS, müşterilerine daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için finansal teknoloji çözümleri alanında Insha Ventures ile yeni bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında; Insha Ventures’ın hayata geçirdiği online apartman ve site yönetim platformu Kozmos ile ticari mülk yönetim şirketleri ve tüzel kuruluşlar kiralık mülklerine dair kira ödeme, güncel durum ve sözleşme takibi yapabilme ve borç tahsilatı gibi birbirinden farklı pek çok işlemi tek bir platformdan yönetebilecek.

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen ve FinTech girişim kurucusu olarak bünyesindeki 9 ürün ile FinTech ekosisteminin temelini oluşturan Insha Ventures ve Türkiye’nin ilk kapsamlı gayrimenkul ticaret platformunu kurarak PropTech alanına önderlik eden GABORAS, güçlerini gayrimenkul sektörü için birleştirdi. Insha Ventures, FinTech alanında geliştirdiği cep POS uygulaması Alneo, uzaktan müşteri edinim platformu KimlikBasit ve sanal POS çözümü sunan PosBasit ürünlerini GABORAS Gayrimenkul Ticaret Platformu’nun hizmetine sunarken; 2021 yılı sonunda faaliyete geçen online apartman ve site yönetim platformu Kozmos için de yine GABORAS ile iş ortaklığına girdi. Bu kapsamda iki firma özellikle sayıca fazla kiralık mülke sahip kurumlar için kolayca yönetilebilme imkânı sağlayan ‘’Kira Yönetim Sistemi’’ni geliştirdi.

Kapı kapı aidat toplama dönemi tarihe karışıyor!

GABORAS ve Insha Ventures iş birliği ile geliştirilen Kira Yönetim Sistemi’nde, kiralık mülklerin takibi online ortama taşınarak hızlı ve güvenli bir süreç yönetim hizmeti sağlanacak. İster tek bir mülk üzerinden, istenirse de sınırsız sayıda kiralık gayrimenkul ile ilgili işlem yapılabilecek olan bu sistemde borç ve kira aidat ödemeleri otomatik ödeme imkânına kavuşacak.

Söz konusu iş birliği ile GABORAS kullanıcıları artık kapı kapı dolaşmaya gerek kalmadan, dijital bir platform üzerinden uzaktan sayaç okuma ve faturalandırma sisteminden yararlanabilecek. Kullanıcılar tüm alacaklarının takibini yapabilmenin yanı sıra SMS veya e-posta yoluyla bireylere hatırlatmalar yapabilecek ve icra takibini kolaylıkla yürütebilecek. Böylece evrak kalabalığı, manuel borç ve aidat takibi, manuel sayaç okuma, manuel icra takibi, manuel fatura ve sigorta yönetimi de sona eriyor.

Gayrimenkul finansında kolay erişilen, hızlı ve kullanıcı dostu dönem başlıyor

FinTech girişim kurucusu olarak geliştirdikleri 9 çözüm ile FinTech endüstrileri için önemli bir boşluğu doldurduklarını kaydeden Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Sami Bayansar, “FinTech ürünleriyle finans alanında sunduğumuz dijital kolaylıklar şimdi de gayrimenkul piyasasının kullanımına açılıyor. Insha Ventures olarak ana hedefimiz; kuruluşların ödemelerinden yönetimsel ihtiyaçlarına kadar tüm süreçlerini dijitalleştirerek kolaylaştırmak” dedi.

Dijitalleşmedeki gelişmelerin tüketicilerin beklentilerini, davranışlarını ve finansal hizmetlere bakış açılarını etkilediğini ifade eden Bayansar, “Bu gelişim, her yerden kolayca erişilebilen, hızlı ve kullanıcı dostu finansal hizmetler almayı bekleyen yeni müşteri segmentleri oluşturuyor. Bu da trendlerin ötesine geçerek tüm ihtiyaçları kullanıcı odaklı yeni teknolojilerle giderme fırsatını bize sunuyor” diye konuştu. Bayansar, sözlerine şöyle devam etti: “Bu tür ortak fayda sağlayan iş birliklerinin işimizi daha da büyüttüğüne ve FinTech ekosistemini geliştirdiğine inanıyoruz. GABORAS ile olan iş birliğimizle gayrimenkul sektöründe varlığımızı artıracağız. Kozmos ile de bu yıl 200 bin daireye ulaşmayı hedefliyoruz.”

“İnovatif ürünlerle dijital dönüşüme önderlik ediyoruz”

Insha Ventures ve GABORAS’ı birleştiren ortak paydanın ‘inovatif ürünler ile dijital dönüşüme önderlik etme özelliği’ olduğunu belirten GABORAS Genel Müdürü Dinçer Gökçe ise “Gayrimenkul sektörünün ‘dijital dünyaya uyum’ kabiliyeti, tüm ekosistemleri yönlendiriyor. Dijitalleşmenin beraberinde getirdiği hızlı, şeffaf ve güvenilir bir ticaret platformu ihtiyacından hareketle kurduğumuz GABORAS Gayrimenkul Ticaret Platformu ile gayrimenkul ticaretindeki alım-satım-kiralama ve kiraya verme işlemlerini dijitale taşıdık ve gayrimenkul yatırımcılarının hızlı ve kolay bir şekilde yatırımlarını yönetmelerini sağladık. Bu süreçte kullanıcılarımıza mali ve hukuki güvenceler vererek ‘Türkiye’nin Güvenli Gayrimenkul Piyasası’ olma iddiasını sahiplendik. PropTech’te başlattığımız bu önderliği şimdi de FinTech alanındaki en yenilikçi ürünlerle entegre ederek bu iddianın altını çiziyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Gökçe, “Kira Yönetim Sistemi ile; kiraya veren taraflar kiracısı bulunan veya kiracısı olmayan mülklerin güncel durumunu takip edebilir, kiracısı olmayan mülkler için kira piyasasında ilan verebilir, kiracısı olan mülklerin kira bedelini ödeme durumlarını ve sözleşme yenileme tarihleri gibi teknik detaylarını görüntüleyebilir, varsa aidat ödemelerini takip edebilir ve tüm tahsilat işlemlerini online bir şekilde tek tıkla çözüme kavuşturabilir” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı