Gaziantep’te her bir ton karbon azaltımı krediye dönüşecek

GAZİANTEP (İGFA) – Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2018 yılında hizmet vermeye başlayan, hayvansal atıkların bertarafını sağlamanın yanı sıra elektrik ve gübre üretimi gerçekleştiren Oğuzeli Biyogaz Tesisi, sertifika sürecinin tamamlanması sonrası oluşacak karbon finansmanından yararlanacak.

Ön inceleme süreci tamamlanan proje, GCC’nin resmi web sayfasında paydaş görüşlerine açıldı.

HER BİR TON KARBON AZALTIMI İÇİN KARBON KREDİSİ KAZANILACAK

Yılda 30 bin 224 ton karbon monoksit emisyon azaltımı yapan tesis, GCC sertifika sürecinin olumlu sonuçlanması sonrası yapılacak her bir ton karbon azaltımı için karbon kredisi kazanacak.

Öte yandan 2018 yılından itibaren azaltım sağladığı karbon sertifikalarının satışını gerçekleştirerek ek finans sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sertifikalandırmayla beraber gelecek geliri yürüttüğü diğer emisyon azaltım projelerinde kullanacak.