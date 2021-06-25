Gaziemir Belediyesi’nden sanata ve sanatçıya tam destek

Sanata ve sanatkara her vakit takviye veren Gaziemir Belediyesi, haziran ayında düzenlediği etkinliklerle, uzun müddettir faaliyetlerini yapamayan sanatkarları sahneyle, sanatseverleri de sanatla buluşturuyor.

Pandemi nedeniyle uzun müddettir kültür sanat aktifliklerine orta veren Gaziemir Belediyesi, olağanlaşma sürecinin başlamasıyla kültür sanat faaliyetlerine sürat verdi. Sanatın farklı kollarında gerçekleştirdiği etkinliklerle her yaş kümesine ve farklı beğenilere hitap eden belediye, haziran ayı aktiflik takviminde tiyatro ve konserlere yer verdi.

Yurttaşları tiyatro oyunları ve konserlerle buluşturan belediye, salgın nedeniyle uzun müddettir sanatlarını yapamadıkları için ekonomik zorluk yaşayan sanatkarlara takviye oluyor. Sanatkarları yine sahneyle buluşturan belediye, uzun müddettir meskenlerinde kalan yurttaşların kültür sanat etkinlikleriyle keyifli saatler geçirmelerine katkı koyuyor.

Gaziemir Belediyesi’nin Haziran ayının birinci etkinliğinde Nazım Hikmet Ran anıldı. Emrez Mahallesi’nde düzenlenen ‘Mavi gözlü dev, memleket Nazım Hikmet’ etkinliğinde Küme Yaren sahne aldı. Haziran ayı aktiflikleri kapsamında Şenlik Alanı’nda sahne alan Küme Moli ise müzikleriyle Gaziemirli seyirciye keyifli saatler yaşattı.

Belediyenin 19 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de İlçe Stadı’nda düzenleyeceği babalar günü özel etkinliğinde babalar ile çocukları yarışacak. Bu aktifliğin çabucak akabinde saat 19.00’da Şenlik Alanı’nda Dolce Band isimli müzik topluluğu konser verecek.

Çocukların açık havada tiyatro keyfi

Düzenlediği kurslarda çocukları sanatla buluşturan belediye, çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek gayesiyle onlara özel kültürel ekinlikler düzenliyor. Gaziemir Belediyesi, çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak hedefiyle düzenlediği çocuk tiyatrolarıyla minik izleyiciyi tiyatroyla buluşturuyor. İlçenin parklarında düzenlenen tiyatro gösterimlerinde çocuklar keyifli saatler yaşıyor. Arkadaşlık münasebetleri, aile kavramı, tabiat ve hayvan sevgisi üzere hususları işleyen tiyatro oyunlarıyla buluşan çocuklar, sanatın büyülü dünyasında seyahate çıkıyor.

İlçenin 16 mahallesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında haziran ayının birinci iki haftasında Gülmeyen Kral, Kamptaki Sürpriz, Kırmızı Karpuz Çekirdeği isimli oyunlar çocuklarla buluştu.

Belediyenin aktiflik takvimine nazaran 18 Haziran Cuma günü Beyazevler Mahallesi, Beyazevler Parkı’nda Robinson Crusoe isimli çocuk oyunu sahnelenecek. 24 Haziran 2021 Perşembe günü Toprak Sahne Tiyatrosu Eşekler Karnavalı oyununu Aktepe Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Ulu Parkı’nda, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü Mavi Sanat Tiyatrosu, Renkli Düşler Kumpanyası oyununu Fatih Mahallesi Şehit İstihkam Er Umut Çiftçi Parkı’nda sahneleyecek. Tiyatrolar saat 19.00’da başlayacak.

Açık havada yapılan etkinlikler maske, uzaklık ve paklık kurallarına uyularak düzenleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı