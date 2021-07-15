Gazipaşa-Alanya Avion Express’in ilk seferini karşıladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Vilnius’tan gelen Avion Express uçağını su takıyla karşıladı. Airbus 320 ile düzenlenen uçuşla, 123 yolcu dün (Pazar) saat 18:20’de Gazipaşa-Alanya’ya geldi.

Gazipaşa-Alanya’ya birinci sefer sefer gerçekleştiren Avion Express, bu rotada yaz dönemi boyunca haftada üç defa olmak üzere karşılıklı toplam 35 uçuş düzenleyecek.

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül “Avion Express Havayolları’nın Vilnius’tan gerçekleştirdiği birinci uçuşu karşılamaktan ötürü memnunluk duyuyoruz. Yolcularımıza inançlı ve konforlu bir seyahat tecrübesi sunmak için çalışıyoruz. Ülkeler ortasındaki uçuş kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla birlikte dış sınır trafiğimiz süratli bir biçimde artmaya başladı. Yaz dönemi boyunca uçuşların artarak devam etmesini umuyoruz” dedi.

2021’de havayollarının planlamalarına nazaran bugün itibariyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na 12 havayolunun 10 ülkedeki 15 destinasyona uçuş düzenlemesi bekleniyor.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri ortasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri üzere havalimanı operasyonunun öbür alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve öbür ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı