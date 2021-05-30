Gazze yaralarını sarıyor

Ambargo ve abluka altındaki Gazze uzun vakittir dünyanın en büyük açık hava hapishanesi pozisyonunda.

Özgürce deveran hakkından yoksun bırakılmış 2 milyonu aşkın Filistinli, etrafı yüksek duvarlarla çevrili kentte ömür gayreti veriyor. İşgalci terör devleti İsrail’in çeşitli vakitlerde gerçekleştirdiği akınlarla kuralların daha da zorlaştığı kentte hastane, besin, ilaç, barınma, eğitim, elektrik üzere muhtaçlıklar zahmetle karşılanıyor. İsrail taarruzlarında şu ana kadar 64’ü çocuk, 34’ü bayan olmak üzere 227 kişi hayatını kaybetti, 1530 kişi yaralandı, onlarca bina ise büsbütün yıkıldı yahut kullanılamaz hale geldi.

2006 yılından bu yana İsrail’in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi’nde insani kriz devam ediyor. Sistematik bir soykırıma tabi tutulan Gazze’de ömür hala dışarıdan gelecek insani yardım materyalleri ile sürdürülüyor. Kudüs ve Gazze’de bulunan partner kuruluşlar vasıtasıyla Filistin halkına yönelik daima insani yardım çalışmaları yürüten Deniz Feneri Derneği, son taarruzların akabinde da anında dayanak veren birinci yardım kuruluşları ortasında oldu.

Besin kolisi, sıcak yemek, tıbbi yardım, konutları yıkılan ailelere kira yardımı ve konutları hasar gören ailelere de nakit para yardımı yapıldı. Son taarruzların Gazze iktisadına maliyeti milyonlarca dolar oldu. Gazze’de İsrail taarruzlarının izini silmek için çalışmalar tüm süratle devam ederken günlük hayat da yavaş yavaş olağana dönmeye başlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı