GDPR 3 yılda 666 ceza kesti!

AB ülkelerinin ve vatandaşlarının ferdî bilgilerini müdafaa yönetmeliği olarak bilinen GDPR son 3 yılda 666 ceza keserken, cezaların kurumlara maliyeti 284 milyon euroyu geçti. Birçok ülkenin ve farklı dallarda faaliyet gösteren şirketlerin bu ceza ile karşılaştığına dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal’a nazaran, cezaların esas nedenleri ortasında idari ve teknik mevzularda alınan yetersiz tedbirler bulunuyor.

GDPR tarafından yayınlanan rapora nazaran son 3 yılda kesilen cezaların kurumlara maliyeti 284 milyon euroyu geçerken, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkenin ceza ile karşılaştığı görülüyor. Data sürece için yasal destekleri karşılamamanın ve bilgi güvenliğinde yetersiz tedbirler almanın cezaların en büyük nedenlerinden kimileri olarak gösterildiği raporda en fazla cezanın medya, telekom ve yayıncılık kesimlerinde faaliyet gösteren şirketlere kesildiği aktarılıyor. Cezaların önüne geçmek için atılması gereken en kıymetli adımlardan birinin idari ve teknik çerçevedeki uyumluluğu sağlamak olduğunu belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, Türkiye’nin de Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde yer alan ülkelerden biri olduğunun ve aşikâr kuralları taşıyan bilgi sorumlularının GDPR’ye de ayrıyeten tabi tutulduğunun altını çiziyor.

Neredeyse Her AB Ülkesi Cezadan Hissesini Aldı!

Bilgi müdafaa yönetmeliği kapsamında İspanya, İtalya, Romanya ve Macaristan’ın en fazla ceza alan ülkeler ortasında yer aldığı görülürken; en yüksek para cezasını İtalya, Fransa ve Almanya’nın aldığı raporlanıyor. Şirketlerin bilgi sürece basamağında yasal destekleri karşılamamasının ve bilgi güvenliğinde kâfi tedbirler almamasının bu cezaların önündeki en büyük neden olduğunu aktaran Serap Günal, şirketlerin ekonomik boyutlarına ve bilgi ihlallerinin büyüklüğüne nazaran ceza ölçüsünün değişebileceğini hatırlatıyor.

En Fazla Para Cezası Medya, Telekom ve Yayıncılık Bölümlerine Kesiliyor

GDPR raporuna nazaran en fazla para cezası medya, telekom ve yayıncılık bölümleri tarafından alınırken, ulaştırma ve güç dalları de takipte kalıyor. Bilhassa irtibat alanındaki şirketlerin sahip olduğu dataları gözüne kestiren hackerlerin bu tıp şirketlerin bilgiyi muhafaza ismine aldıkları tedbirlerin yetersiz olduğunu bildiklerine dikkat çeken Serap Günal, hem datalarını koruyabilmek hem de para cezası ile karşılaşmamak ismine bütün şirketlerin idari ve teknik altyapılarını güçlendirmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye’de Data Sorumlularının GDPR’ye Ahenk Sağlaması Gerekiyor

6698 Sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanunu’na ahenk sağlanması ile GDPR’ye ahenk sağlanması birbirinden büsbütün farklı durumları içeriyor. Türkiye’de kurulan ve faaliyet gösteren ama bir biçimde Avrupa Birliği vatandaşlarının verisini işleyen gerçek ve hükmî bireylerin GDPR’ye ayrıyeten ve açıkça ahenk sağlaması gerektiğini belirten Serap Günal, GDPR’ye ahenk sürecinin salt olarak türel açıdan desteklemenin de yetersiz kalabileceğini, bu bağlamda GDPR ahenk çalışmasında teknik altyapı tahlillerinin tüzel ahenk planı ile kesinlikle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı