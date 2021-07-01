GE Yenilenebilir Enerji’nin Bergama Rüzgâr Türbin Kanadı Üretim Tesisi 1111. Türbin Kanadını Üretti

GE Yenilenebilir Güç, Bergama’daki iştiraki LM Wind Power’ın üretim tesisindeki 1111. rüzgar türbini kanadının üretiminin tamamlandığı duyurdu. İzmir’in Bergama ilçesindeki üretim tesisi dört yıl evvel faaliyete başlamıştı. Türkiye, Avrupa ve Asya başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında rüzgar gücüne yönelik artan talebi karşılamak üzere faaliyette bulunan şirketin ürettiği 1111 türbin kanadıyla toplamda 1.58 GW elektrik gücü elde edilmiş oldu.

Açılışı 2017 Temmuz’unda yapılan Bergama tesisi, LM Wind Power’ın on beşinci ve GE Yenilebilir Güç’ün LM Wind Power’ı bünyesine katmasından sonra açılan birinci tesis oldu. Türkiye’ye 80 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesiste, 2019 yılının Nisan ayı sonunda genişleme kararı alındı ve GE’nin son teknoloji eseri, kara tipi yeni Cypress türbin platformlarında kullanılacak çift kanatlı rüzgar türbini kanatlarının üretimine başlandı. LM Wind Power’ın önde gelen tesislerinden biri olan Bergama fabrikası, şu anda, yüzde 26’sı bayan çalışanlar olmak üzere 800 şahsa istihdam sağlıyor.

LM Wind Power Bergama Tesisi Yöneticisi Emre Kahya mevzuyla ilgili, “2017’den bu yana alanda vazife yapan takımımızın imza attığı tüm başarılarla gurur duyuyoruz. “Lean” (yalın) anlayışı ile devam ettiğimiz bu yolda, tesisimizin sürat kesmeden gelişmesini ve büyümesini görmek bizi heyecanlandırıyor. Lean anlayışı, tesisimizde, yalnızca bir araç değil, prensiplerle şekillenen bir kültür ve seyahattir. Bu idare biçimi, günlük iş süreçlerinde ve uzun devir planlamalarda stratejik yaklaşımımızdan başlayarak geniş bir alanda hayatımızın bir modülü oldu. Sonuç ve aksiyonlara yoğunlaştığımızda sorun çözme ve atık azaltımı hususlarında yeteneklerimizi geliştiriyoruz.” dedi.

LM Wind Power’ın Bergama tesisi, şirketin gelişmekte olan rüzgar gücü pazarlarındaki büyüme rekorunu temsil ediyor. Bu tesis, GE Yenilenebilir Güç ve LM Wind Power’ın dünyanın dört bir yanındaki müşterilere hizmet sunma kabiliyetini pekiştiriyor. Bergama yerleşkesi hem Türkiye’de süratle büyüyen rüzgar gücü pazarına hitap ediyor hem bölgedeki rüzgar gücü santrallerine kanat üretiyor hem de yüksek nitelikli çalışanlarla istihdam sağlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı