Gebze Center AVM, Aşılama Merkezi ile Çalışanlarını Aşılıyor

Gebze ve bölge halkı için değerli bir hayat merkezi olan Gebze Center AVM, olağanlaşma periyodunda çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sıhhatini müdafaaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Çalışanları için aşı seferberliği başlatan Gebze Center AVM, Gebze İlçe Sıhhat Müdürlüğü’ne yaptığı davetle, aşı hakkı bulunan tüm AVM çalışanlarının yararlanması için AVM içerisinde Aşılama Merkezi kurdu. AVM içerisinde kurulan Aşılama Merkezi ile Gebze Center AVM çalışanları, randevu kuralı olmaksızın aşılarını oldu.

Bölgenin hem iktisadına hem de toplumsal ömrüne değerli bir katma kıymet sağlayan Gebze Center AVM, olağanlaşma devrinde çalışanlarının sıhhatlerini korumak için manalı bir çalışmaya imza attı.

Pandemi ile çaba kapsamında açıklanan önlemlere birinci günden bu yana büyük itina gösteren Gebze Center AVM, Covid-19 Salgın İdaresi kapsamında Gebze İlçe Sıhhat Müdürlüğü ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek AVM içerisinde bir Aşılama Merkezi kurulmasını sağladı.

Geçtiğimiz gün kurulan ve bir gün müddet ile hizmet veren Gebze Center AVM Aşılama Merkezi’nde, Gebze İlçe Sıhhat Müdürlüğü görevlilerince aşı hakkı bulunan her AVM çalışanına randevu koşulu aranmaksızın aşı hizmeti verildi. Gebze Center AVM, Gebze İlçe Sıhhat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde başlattığı aşı seferberliği ile çalışanlarının aşılarını yaptırmasına aracı olurken, inançlı ve sağlıklı alışveriş hizmetini de tescilledi.

Kontrollerden muvaffakiyetle geçiyor…

Uyguladığı hijyen kuralları ile pandemi periyodunda inançlı ve keyifli bir alışveriş tecrübesi sunan Gebze Center AVM, sorumlu marka anlayışı ile hareket ediyor. Kurulan Aşılama Merkezi ile çalışanlarının aşı olmasına öncülük eden Gebze Center AVM, muvaffakiyetle geçtiği kontrollerle de Covid-19’a karşı aldığı tedbirleri tescillemeye devam ediyor. Girişlerde uygulanan temassız dijital termometre ile ateş ölçümü, maske denetimi ve öteki pandemi devri tedbirlerini titizlikle uygulayan AVM, hijyenik ve sağlıklı alışverişin adresi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Konuklarının sıhhatini en büyük önceliği yapan Gebze Center AVM, uygulamaya aldığı hijyen ve güvenlik tedbirleriyle de TSE – COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Tedbire ve Denetim Belgelendirme Programı kapsamında inançlı hizmet dokümanı almıştı.