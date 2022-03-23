Gebze Center AVM’de Başlasın Alışveriş Gelsin Hediye Kampanyası

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, ziyaretçileri için konforlu bir hediye kampanyası başlattı. 21-27 Mart tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Yataş Handy Yastık sahibi oluyor.

Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına önemli bir katma değer sağlayan Gebze Center AVM, ziyaretçilerinin konforlu ve rahat bir şekilde uyumasına eşlik edecek bir kampanyayı hayata geçirdi.

Her ay ziyaretçilerini düşünen özel kampanyalara ev sahipliği yapan Gebze Center AVM’de 21-27 Mart tarihleri arasında geçerli olacak ‘Başlasın Alışveriş Gelsin Hediye Kampanyası’ kapsamında 500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler danışmaya başvurarak Yataş Handy Yastık sahibi oluyor. Kampanyaya aynı gün içinde bir defa ve alışveriş tarihinde katılım sağlanabiliyor. Hediyeler stoklarla sınırlı olduğu için acele etmek gerekiyor.

Güvenli ve doğa dostu bir alışveriş…

Kampanyaları yanında uyguladığı hijyen kuralları ile güvenli ve keyifli alışveriş deneyimi sunan Gebze Center AVM, sorumlu marka anlayışı ile çevreci uygulamaları hayata geçiriyor. Daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir dünya için faaliyetlerini sürdüren AVM, 2019 yılında Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi ve Atık Getirme Merkezi Belgesi’ni almaya da hak kazanmıştı. Gebze Center AVM, uygulamaya aldığı TSE – COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı kapsamında güvenli hizmet belgesi almıştı. TSE yetkilileri tarafından yeniden denetlenmesi sonrasında bütün hijyen önlemlerinin alındığı ve eksiksiz uygulandığı tespit edildi. Kocaeli ilinde belgeyi alan ilk AVM olan Gebze Center, bu denetim sonrasında belgesini ilk yenileyen AVM oldu.