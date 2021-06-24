Gebze Center AVM’den Kamp Özgürlüğüne Davet Eden Kampanya

Gebze ve bölge halkı için değerli bir ömür merkezi olan Gebze Center AVM, orijinal bir kampanyayı ziyaretçilerine sunmaya hazırlanıyor. Gebze Center AVM, hazırladığı kampanyası ile 21-27 Haziran tarihlerinde tıpkı gün içerisinde 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara, kamp sandalyesi ikram edecek.

Bölgenin hem iktisadına hem de toplumsal ömrüne kıymetli bir katma paha sağlayan Gebze Center AVM, Haziran ayında ziyaretçilerine yönelik avantajlı fiyatlar ve yesyeni kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Gebze’nin renkli ömür merkezi Gebze Center, olağanlaşma devrinde müşterilerinin hayatını renklendirecek yeni kampanyasını hayata geçiriyor. Kampanya kapsamında 21-27 Haziran tarihlerinde birebir gün içerisinde 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara Gebze Center, kamp sandalyesi armağan edecek.

Yaz aylarının en hoş aktivitelerinden kamp ve dost buluşmalarının bedelini bilen Gebze Center AVM, kamp sandalyesi ikramı ile sevinçli sohbetlerin ve özlenen arkadaşlıkların saklı ortağı olacak. Gebze Center AVM ziyaretçileri, kampanya ile tabiatın ve özgürlüğün keyfini yaşayacak.

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir hayat merkezi haline gelen Gebze Center AVM, stoklarla sonlu kampanyasına tüm Gebzelileri davet ederken, olağanlaşma periyodunda sağlıklı ve hijyenik bir alışverişin adresi olmaya da devam ediyor. Gebze Center AVM bu manada uygulamaya aldığı hijyen ve güvenlik tedbirleriyle TSE – COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Tedbire ve Denetim Belgelendirme Programı kapsamında inançlı hizmet evrakı almaya hak kazanmıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı