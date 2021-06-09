Gebze Center AVM’nin Yeni Markası TEDİ Oldu

Gebze ve bölge halkı için değerli bir ömür merkezi olan Gebze Center AVM, yeni bir markayı daha ziyaretçilerinin hizmetine sundu. Tüketicilerine uygun fiyatlarla basitçe ulaşabilecekleri kaliteli eserler sunan TEDİ’yi marka karmasına katan Gebze Center, yeni mağazasını yemek katında Gebzelilerle buluşturuyor.

Bölgenin hem iktisadına hem de toplumsal ömrüne değerli bir katma paha sağlayan Gebze Center AVM, olağanlaşma devrini yeni bir mağaza açılışı yaparak karşıladı.

Tüketicilerin günlük besin dışı alışveriş gereksinimlerini karşılamak için faaliyet gösteren TEDİ, yeni mağazasını Gebze Center AVM’nin yemek katında açtı. 31 Mayıs 2021 tarihinde ziyaretçileriyle buluşan TEDİ mağazasının açılışı Gebze Belediye Lideri Zinnur Büyükgöz tarafından yapıldı.

Ülkemizin kıymetli zincir mağazalarından olan 12 vilayette faaliyet gösteren TEDİ, bu açılışla Gebze’deki 10. ülke genelindeki 311. mağazasını Gebze Center AVM’de açmış oldu. Uygun fiyatlarla basitçe ulaşılabilen kaliteli eserleri, ziyaretçileriyle buluşturma maksadıyla faaliyet gösteren Gebze Center’ın yeni markası TEDİ; mesken dokumasından züccaciyeye, oyuncaktan kırtasiyeye, iç giysiden aksesuara ve spor giysiden kozmetiğe kadar geniş bir eser gamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hijyenik ve inançlı alışverişin adresi

Gebze ve bölge halkı için değerli bir ömür merkezi haline gelen Gebze Center AVM, yeni mağazasıyla ziyaretçilerine sunduğu eser gamını genişletirken, birebir vakitte olağanlaşma devrinde sağlıklı ve hijyenik bir alışverişin adresi olmaya da devam ediyor. Gebze Center AVM bu manada uygulamaya aldığı hijyen ve güvenlik tedbirleriyle TSE – COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Tedbire ve Denetim Belgelendirme Programı kapsamında inançlı hizmet evrakı de almaya hak kazanmıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı