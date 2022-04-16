Gebze FSM Akademi Lise hizmete giriyor

Büyükşehir, Başkan Büyükakın’ın katılımıyla Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’nin tanıtımını yapacak

Eğitime ve ülkemizin yarınları olan gençlere büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda hizmete alacağı Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’de son rötuşları yapıyor. Toplam 4 bin 150 m2 kapalı alanıyla Büyükşehir’in kentteki en büyük eğitim yuvası olma özelliğini taşıyan Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lisede tanıtım programı öncesinde eksikler gideriliyor. Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde Gebze bölgesi gençliğine hizmet verecek Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’de A’dan Z’ye her şey düşünüldü. 9 katlı görkemli binanın dış cephesine 1453 yılında İstanbul’u fethederek tarihte yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet resmedilirken, akıllı tahtalar da dersliklere monte edilerek eğitime hazır hale getirildi.

KÜTÜPHANEYE ‘SEZAİ KARAKOÇ’ ADI VERİLDİ

Hem lisede öğrenim gören hem de liseden yeni mezun olmuş gençlerin yararlanacağı Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise kütüphanesiyle de göz kamaştırıyor. Bu bağlamda pek çok kitap ve eser ile donanımlı hale getirilen kütüphaneye geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, merhum şair ve yazar Sezai Karakoç’un adı verildi. Öğrenciler, Karakoç’un ‘Cehalet felakettir, öyleyse oku!” sözünün de yer aldığı kütüphanede bol bol kitap okuyup keyifli dakikalar geçirecek.

ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Gün içerisinde aynı anda 453 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede planlanan Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’de ön kayıt hazırlığı başladı. Bu kapsamda danışma personelleri, hem öğrencilere Kılavuz Gençlik ve Akademi Lise’nin işleyişi hakkında bilgi veriyor, hem de öğrenci bilgi havuzuna kesin kayıtlar öncesi başvuruları alıyor. Başta eğitim ve öğretim alanında sağlanacak desteklerin yanı sıra spor, sanat, bilim ve teknoloji, sosyal ve kültürel faaliyetler, kütüphane hizmetleri ve psikolojik danışmanlık gibi destekler de Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise bünyesinde gençlerin hizmetinde olacak.

TANITIMA BAŞKAN BÜYÜKAKIN KATILACAK

Gebze’nin en işlek caddesinde bulunan Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılacağı törenle hizmete girecek. 9 kattan oluşan Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’nin 3 ayrı katında 11 derslik bulunurken, Bilişim Salonu’ndan Divan-ı Muhabbet Salonu’na, Spor Salonu’ndan Sanat Atölyesine kadar pek çok etkinlik alanı Gebze gençliğine çok yönlü katkı sağlayacak.