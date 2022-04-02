Gece Yolcuları solisti Edis İlhan ilk solo çalışması “Kırgınım” ile müzikseverlerle buluştu

Gece Yolcuları solisti Edis İlhan ilk solo çalışması olan “Kırgınım” ile müzikseverlere farklı bir müzik ziyafeti yaşatmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Sony Music Türkiye’nin üstlendiği tekli “ Kırgınım”ın söz, müzik ve bestesinde Edis İlhan’ın imzası yer alıyor.

1 Nisan 2022’de tüm dijital platformlarda yer alan tekli “Kırgınım”ın aranjörlüğünü Emrah Demiralp ve Edis İlhan birilikte üstlendi.

Müzik otoriteleri tarafından Türkiye’nin en iyi erkek vokallerinden biri olarak gösterilen Edis İlhan; “İlk solo çalışmam “Kırgınım”ın; sözleri ve müziği ile dinleyicileri hüzünlü bir yolculuğa çıkaracağını düşünüyorum” dedi.

Güçlü yorumu ile seslendirdiği tüm şarkılara bambaşka duygular katan İlhan bu çalışması ile de yine iddialı geliyor.

Bugüne kadar ;

“Unut Beni”, “Nerdesin”, ”Hüzün”, “Meyhaneler Sen”, “Neden?”, “Affedecek Misin?” gibi pek çok hit şarkıya imza atan ve “Seninle bir dakika”, ”Değer mi hiç” gibi büyük ses getirmiş cover çalışmalarına albümlerinde yer veren Gece Yolcuları’nın solisti Edis İlhan’ın yeni single’ı “Kırgınım”ın klibinin yönetmenliğini ise ödüllü yönetmen Onur Kök yaptı.

Edis İlhan’ın ilk solo çalışması “Kırgınım” Sony Music Türkiye etiketi ile 1 Nisan’da tüm dijital platformlarda yayında.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı