Geceleri el ve parmak ağrısı ile uyanıyorsanız dikkat!

Hudut sıkışmaları içinde en yaygın görülenlerden biri olan karpal tünel sendromunun belirtileri ve tedavi tekniklerini anlatan VM Medical Park Ankara Hastanesi Beyin ve Hudut Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, “Geceleri el ve parmaklarda ağrı ve uyuşma ile uyanıyorsanız, sebebi karpal tünel sendromu olabilir” dedi.

Karpal tünel sendromunun; median hududun el bileğindeki geçtiği kanal içinde sıkışması sonucu oluşan bir hastalık olduğunu tabir eden VM Medical Park Ankara Hastanesi Beyin ve Hudut Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, “Çoğu olguda hiçbir spesifik sebep belirlenememekle birlikte, el yahut el bileğinin tekrarlayan hareketlerinin oluşturduğu mikro travmalar sonucu, el ve bilhassa birinci 3 parmağımızın hareketlerini yaptıran ve birinci 3 parmakla birlikte yüzük parmağının da yarısının duyusunu alan Median Sinir’in kanal içinde baskı altında kalmasına ve hududun misyonundaki bozulmalarla el- bilek hastalığına yol açar” diye konuştu.

ÖRGÜ, TIĞ İŞLERİ YAPANLAR VE HALI SİLKELEYENLER RİSK KÜMESİNDE

Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, karpal tünel sendromunun bayanlarda ve erkeklerde ortaya çıkma sebepleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Kadınlarda örgü, tığ üzere el işleri, tarla tapa işleri, bahçe çapalama üzere, süt sağma, halı silme, silkeleme, bulaşık yıkama üzere işler; erkeklerde el yahut bileğinin kaba durumları, el aletlerinin uzun müddettir kullanılıyor olması (matkap, kompresör vb.), uzun müddetli tornavida, kazma kürek kullanımı, odun kesme üzere travma oluşturan faktörler, uzun vadeli bilgisayar faresi kullanımında el bileğinin masa üzerinde masa ile kemikler ortasında sıkışmaya maruz kalması karpal tünel sendromunun oluşmasında rol oynayabilir. Hastalık lokal travmaları olanlarda, obezite hastalarında, endokrin hastalıkları olanlarda, süreksiz olarak hamilelerde, diyaliz hastalarında ön kolda A-V diyaliz şantı olan böbrek hastalarında, şeker hastalarında, romatoid artritli hastalarda daha sık görülür.”

ÇAYDANLIĞI KALDIRMAKTA BİLE ZORLANIRLAR

Hastalığın bayanlarda erkeklere oranla 4 kat fazla görüldüğünü işaret eden Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, belirtiler konusunda ise şunları söyledi:

“Karakteristik olarak hastalar geceleyin ‘uyuşuk el’ ile uyanırlar. Uyuşma hissini el sallayarak, sarkıtarak yahut parmakları ovalayarak hafifletmeye çalışırlar. Ellerini koyacak yer bulamazlar, birçok hasta elini duvarlara dayama muhtaçlığı duyar. Yastık altına koymaya, ellerini sıcak ya da soğuk su altına tutma muhtaçlığı hissederler lakin hiçbir konumda ağrıları geçmez. Uyuşukluk avuç içinde, bilhassa başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında meydana gelir. Bilinmeyen nedenlerle serçe parmağın subjektif tutulumu da az olarak görülür. El kuvvetsizliği, bilhassa el sıkmada kuvvetsizlik, çaydanlık yahut tencere bile kaldıramama üzere güçsüzlükler kaslarda erime ile birlikte olabilir. Nadiren kas erimesi ve hiç ağrı şikâyeti olmaksızın da kendini gösterebilir. Bir bardağı bile kaldırmada zorlandıklarını söz eden hastalar vardır.”

FAZLA KİLOLAR VERİLMELİ

Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, el ve el bileğini zorlayacak, ezilmesine maruz kalacak hareketlerden ve mekanik travmalardan korunmak için şeker hastalığı üzere altta yatan öteki hastalıklar varsa, bunların idame tedavisini aksatmamak, regülasyonunu sağlamak üzere temel faktörlere riayet etmenin gerektiğini vurguladı.

Karpal tünel sendromunda kısa periyodik, hafif tutulum gösteren yahut hipotiroidi üzere şişmanlık ya da gebelikte alınan kiloların, yani sebep olup şiddetlendiren fenomenlerin düzeltilmesinin beklendiği olgular için cerrahi olmayan tedavinin önerildiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, lakin cerrahi olmayan tedaviye dirençli olgularda yahut önemli duyu kaybı, kas erimesi, kuvvet kaybının mevcut olduğu durumlarda ameliyatın gerekli olabileceğini söyledi.

KARPAL TÜNEL BİR HUDUT AMELİYATI

Ameliyatların lokal anestezi ile hastayla sohbet edilerek yapıldığını ve yaklaşık 30 dakika sürdürdüğünü söz eden Doç. Dr. Mustafa Hakan Kayalı, “Genelde hastalar daha ameliyat gecesinde çok büyük rahatlama hissetmekte ve ağrı sızılarından kurtulmaktadırlar. Bu durum şahsî tecrübelerimizde yaklaşık yüzde 95-98 oranlarına ulaşmaktadır. Ameliyat bittikten sonra yara yerinin kapatılması çok büyük oranda estetik dikişle olduğundan, ameliyat sonrası dikiş alma kelam konusu olmamaktadır. Ameliyatın akabinde hastalar yaklaşık 1-2 saat müşahedede tutulduktan sonra konutlarına taburcu edilmektedir. Ameliyattan çıkar çıkmaz, yemek yeme, üstünü değiştirme, düğmelerini ilikleme üzere kendi günlük işlerini yapabilirler. Lakin birinci 3 gün ellerini sarkıtmamaları önerilmekte, 2 ay mühlet ile bulaşık, çamaşır, halı silme- süpürme, örgü-tığ, tornavida kullanma üzere el bileğini zorlatacak aktivitelerden uzak durmaları gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı