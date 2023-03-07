Geçici işçilere kadro düzenlemesi TBMM'ye geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin bugün Meclis’e sevk edileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemenin bugün Meclis’e sevk edeceklerini açıkladıç

Zorunlu emeklilik şartını 4B’liler dahil hepsinde kaldıracaklarını söyleyen Bakan Bilgin, sayının sorulması üzerine de, “Sayıya bakarak yapmıyoruz, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz” dedi.

Kaynak : İGFA

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  1. Geçici işçilere kadro düzenlemesi TBMM'ye geliyor için yorumda bulun
    7 Mart 2023  

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