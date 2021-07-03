GeldiBil ile satış noktasından firmaya ‘cep’ten direkt sipariş

Pandemide artan dijitalleşme muhtaçlığına tahlil olarak sunulan GeldiBil, ana firma ile satış noktaları ortasında taşınabilir bir köprü kuruyor. Dijital Satış Temsilcisi GeldiBil ile satış noktaları cep telefonu üzerinden ana firmaya direkt sipariş verebiliyor. GeldiBil, firmaların iş hacmini artırırken yakıt tüketimi ve maliyetleri de önemli oranda azaltıyor.

Satış süreçlerinin daha aktif idaresini sağlayacak yazılımlar geliştiren İdea Teknoloji Tahlilleri, firmalara dijitalleşme dayanağını sürdürüyor. Bilhassa pandemi ile birlikte artan dijitalleşme gereksinimine ve satış operasyonlarının dijital kanallar üzerinden yürütme çalışmalarına tahlil olarak sunulan GeldiBil, satış noktaları ve firmalar ortasında taşınabilir bir köprü oluşturuyor.

Taşınabilir uygulama ile direkt ana firmaya sipariş imkanı

İdea Teknoloji Tahlilleri’nin 16 yıllık deneyimiyle hayata geçirdiği Dijital Satış Temsilcisi GeldiBil, firmalara sürat ve verimlilik sağlarken, satış noktalarına da büyük kolaylık sunuyor. Satış noktaları akıllı telefonlarına kuracakları GeldiBiluygulaması üzerinden direkt ana firmaya sipariş verip takiplerini yapabiliyor. Böylelikle satış noktalarına sipariş almak, stok bilgisi almak için gidilmesine gerek kalmıyor.

İş hacmini artırıyor, yakıt tüketimi ve maliyetleri azaltıyor

Geldibil uygulamasının, ileriyi görerek, 2018’de geliştirdikleri bir tahlil olduğunu belirten İdea Teknoloji Genel Müdürü Emre İyibilir, “Pandemi devrinde firmaların saha ile münasebeti karantina, kısıtlamalar ve zarurî tedbirler nedeniyle sınırlandı. Yüz yüze bağlantı çok azaldı. Uzaktan irtibat kurma muhtaçlığı arttı. Firmalar, dijital bağlantı kanallarına ve tahlillerine daha çok ilgi göstermeye başladılar. GeldiBil, firmalara, rastgele bir aracıya gereksinim duymadan, taşınabilir uygulama üzerinden, çevrimiçi olarak, eserlerini satış noktalarına direkt tanıtma ve satış yapma imkanı veriyor. Bu yüzden çözümümüzü Dijital Satış Temsilcisi olarak tanımlıyoruz. GeldiBil ve B2B Portal tahlillerimiz, yerinde ziyarete gerek bırakmadan satış noktalarıyla daima bağlantı kurulmasına imkan veriyor. Satış kayıplarını önlüyor ve sadakati artırıyor. Alıcının eser kategorileri ve çeşitliliği hakkındaki bilgisini ve algısını geliştiriyor, satışları artırıyor. Bütün süreçler online yürütüldüğü için adet ve eser tercihinde yanlışların ve bu yanlışlardan doğan iadelerin önüne geçiliyor. Satış noktalarına daha az ziyaret yapıldığı için firmaların yakıt tüketimini, münasebetiyle maliyetlerini ve karbon ayak izini azaltıyor. Satış temsilcilerinin iş yükünü azaltarak iş geliştirmeye odaklanmasına imkan veriyor. Firmalara, satış noktalarının bölgesel satış hacimleri, satın alma eğilimleri ve gibisi pek çok başlıkta derinlemesine data tahlili imkanı verdiği için daha tesirli satış ve kampanya stratejileri geliştirmede, karar vermede yardımcı araçlar sunuyor” dedi.

Çok sayıda satış noktasına eser tanıtmak için ülkü

GeldiBil akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılabilen bir taşınabilir uygulamadan oluşuyor. Türkiye’de ya da yurtdışında, lokasyondan bağımsız olarak, satış noktaları ile direkt dijital bir satış kanalı oluşturmak isteyen tüm üretici ve dağıtıcı firmalar tarafından kullanılabiliyor. Uygulama, içecek, besin, pet ve bebek eserleri, paklık ve hijyen gereçleri üzere süratli tüketim kümesinde, kimyevi ve güçlü tüketim eserlerinde, ofis-kırtasiye dalında ve akü üzere otomotiv yan sanayi materyallerinde, yani çok sayıda satış noktasına eserlerini tanıtmak ve satmak isteyen tüm firmalara uyarlanabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı